Selon l'IATA, les compagnies aériennes mondiales devraient réaliser un bénéfice net record de 41 milliards de dollars l'année prochaine

L'IATA prévoit qu'en 2026, la marge bénéficiaire nette restera à 3,9 %

Le chiffre d'affaires du secteur devrait augmenter de 4,5 % pour atteindre 1 053 milliards de dollars en 2026

Les coûts liés à la chaîne d'approvisionnement et aux problèmes géopolitiques vont augmenter, selon Willie Walsh

L'IATA, l'organisation mondiale du transport aérien, a déclaré mardi que le secteur du transport aérien afficherait des bénéfices records l'année prochaine malgré les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement qui entraînent un ralentissement des livraisons d'avions et un retard dans le déploiement d'avions à réaction plus économes en carburant.

Cette projection intervient alors que l'avionneur Airbus

AIR.PA a réduit son objectif de livraison d'avions pour 2025, citant un problème de qualité de certains panneaux métalliques du fuselage de ses avions A320.

Les principaux constructeurs d'avions Airbus et Boeing

BA.N ont tous deux été confrontés à des retards de livraison à leurs compagnies aériennes clientes ces dernières années.

En l'absence d'avions plus récents et plus efficaces, les compagnies aériennes affirment qu'elles ne peuvent pas réduire leurs coûts de carburant tout en transportant un plus grand nombre de passagers. Toutefois, l'IATA s'est montrée optimiste pour l'année à venir, soulignant que l'Europe en particulier dépasse les États-Unis et devient la région où le bénéfice net par passager est le plus élevé.

L'EUROPE DÉPASSE LES ÉTATS-UNIS EN TERMES DE RENTABILITÉ

"Les compagnies aériennes ont réussi à intégrer dans leurs activités une capacité d'absorption des chocs qui se traduit par une rentabilité stable", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien, dans un communiqué.

Il a ensuite ajouté qu'une légère baisse des prix du kérosène pourrait apporter un certain soulagement financier, mais que les coûts réglementaires, en particulier en Europe, ainsi que l'incertitude liée aux conflits mondiaux, aux incursions de drones et aux interférences GPS entravent le potentiel d'une rentabilité encore plus grande.

Willie Walsh a déclaré que la confiance en Airbus AIR.PA s'est affaiblie, tandis que les performances de Boeing BA.N se sont améliorées, en raison des problèmes persistants liés à la chaîne d'approvisionnement. Au début du mois, le constructeur européen a été contraint de réduire ses objectifs de livraison lorsque des défauts sont apparus sur certains panneaux de fuselage, quelques jours après avoir rappelé 6 000 avions de la série A320 en raison d'un problème de logiciel lié au rayonnement cosmique.

"Je pense que nous assistons à une évolution où il est généralement admis que les performances de Boeing se sont considérablement améliorées. Les gens ont beaucoup plus confiance en Boeing pour tenir les engagements qu'il a pris, et nous constatons que les gens ont moins confiance en Airbus", a déclaré Willie Walsh.

"C'est décevant pour l'industrie, car les livraisons d'avions neufs seront moins nombreuses que prévu", a-t-il ajouté.

Airbus a réduit son objectif de 4 % et a confirmé que les livraisons avaient déjà ralenti en novembre, quelques semaines après que la série A320, y compris l'A321, le modèle le plus vendu, a dépassé le Boeing 737 MAX, récemment en difficulté, en tant qu'avion de transport de passagers le plus livré de l'histoire.

Mais en fin de compte, Willie Walsh a pointé du doigt les fabricants de moteurs pour avoir entravé les livraisons, affirmant qu'ils étaient beaucoup plus lents que les constructeurs d'avions à livrer des moteurs neufs et réparés et qu'ils obligeaient les fabricants d'avions comme Airbus à repousser leurs échéances dans certains cas.