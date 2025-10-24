Selon l'État, une entreprise de batteries liée à la Chine abandonne son projet de construction d'une usine dans le Michigan

(Ajout du commentaire de Gotion au paragraphe 5) par David Shepardson

Une filiale de l'entreprise chinoise de batteries Gotion a abandonné son projet de construction d'une usine de 2,4 milliards de dollars dans le Michigan pour produire des matériaux clés pour les batteries de véhicules électriques, a déclaré l'État jeudi.

Le projet, annoncé pour la première fois en octobre 2022, devait créer 2 350 emplois en usine, mais a fait l'objet de critiques de la part de certains législateurs en raison de l'actionnariat chinois de l'entreprise .

La Michigan Economic Development Corporation (MEDC) a déclaré qu'aucune des 125 millions de dollars de subventions accordées par l'État pour le projet n'a jamais été déboursée et qu'elle poursuivra le remboursement d'une autre subvention de 23,6 millions de dollars accordée par l'État pour l'achat de la propriété.

Le groupe allemand Volkswagen VOWG_p.DE est le principal actionnaire de la société mère de Gotion Inc. et détient environ 30 % de Gotion High-Tech 002074.SZ . Les législateurs américains ont déclaré le mois dernier que la Chine maintenait un "contrôle effectif" par l'intermédiaire de multiples actionnaires individuels.

Benjamin Howes, responsable des affaires générales et publiques de Gotion Inc., n'a pas voulu répondre à des questions spécifiques sur l'usine, mais a déclaré dans un communiqué que l'entreprise "reste fermement engagée dans sa mission de conduire l'avenir énergétique propre de l'Amérique", y compris dans une usine située dans l'Illinois.

Volkswagen n'était pas disponible pour commenter.

En mars 2024, Gotion a intenté un procès à Green Township dans le Michigan pour avoir prétendument violé un accord de construction de l'usine.

Le mois dernier, le MEDC a envoyé à Gotion une lettre l'informant qu'il n'avait pas respecté son accord de subvention, car aucune action n'avait été entreprise sur le site du projet depuis plus de 120 jours. L'État avait accordé à Gotion un délai de 30 jours pour remédier à ce manquement.

Un avocat de Gotion Inc. a déclaré dans une lettre adressée au MEDC et consultée par Reuters qu'il était "totalement faux" d'accuser la société d'avoir abandonné le projet.

Il a ajouté qu'en raison du "barrage d'attaques que Gotion a dû subir sur ce site" et de l'opposition de Green Township, il était préférable de suspendre le manquement pendant six mois afin d'avoir "une discussion ouverte et franche sur la viabilité du projet et le plan à long terme pour ce site"

Au cours de l'année écoulée, la baisse de l'enthousiasme des Américains pour les voitures électriques a conduit les constructeurs automobiles à retarder ou à abandonner des projets d'usines. Après les récents changements de politique en matière de véhicules électriques opérés par l'administration Trump , les constructeurs automobiles se replient encore plus sur eux-mêmes.

Le représentant John Moolenaar, un républicain du Michigan qui préside un comité restreint sur la Chine, a salué le retrait du soutien de l'État au projet. Il avait travaillé avec les habitants de Green Township pour s'opposer au projet et interdire les subventions du gouvernement américain aux entreprises de batteries affiliées à la Chine, comme Gotion.