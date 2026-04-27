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Selon l'ELFA, les emprunts des entreprises américaines pour l'achat d'équipements ont augmenté de plus de 12 % en mars
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les emprunts contractés par les entreprises américaines pour financer l'achat d'équipements ont augmenté en mars par rapport à l'année précédente, malgré la flambée des prix de l'énergie et la transition à venir à la tête de la Réserve fédérale, a indiqué lundi l'Association américaine du crédit-bail et du financement d'équipements (ELFA).

Cette association professionnelle basée à Washington, qui suit plus de 1 000 milliards de dollars dans le secteur du financement d'équipements, fonde son rapport sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America BAC.N et les divisions de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG SIEGn.DE , Canon 7751.T et Volvo AB VOLVb.ST .

* Les nouveaux prêts, contrats de location et lignes de crédit souscrits par les entreprises en mars ont grimpé de 12,5 % en glissement annuel pour atteindre 10,8 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, mais ont reculé de 1,8 % par rapport au mois précédent.

* Le volume des petits contrats, indicateur clé de la demande d'équipements et de la conjoncture économique générale, a baissé de 17,7 % par rapport à février, s'établissant à 3,4 milliards de dollars, soit un niveau inférieur à sa moyenne mobile sur 12 mois de 3,6 milliards de dollars.

* La présidente-directrice générale de l'ELFA, Leigh Lytle, a déclaré que l'impact économique total du conflit au Moyen-Orient ne s'était pas encore reflété dans les données, et qu'elle s'attendait à une certaine détérioration de la demande à l'approche de l'été.

* L'indice de confiance mensuel de l'ELFA s'est établi à 54,6 en avril, en baisse par rapport à 61 en mars, et à son plus bas niveau depuis mai 2025.

* Le mandat de Jerome Powell à la tête de la Fed prend fin le 15 mai, l'ancien gouverneur Kevin Warsh ayant été nommé pour lui succéder.

* Les changements au sein de la Fed peuvent influencer les taux d'intérêt et les conditions de crédit, ce qui, à son tour, façonne la demande des entreprises en matière de dépenses d'investissement et de financement d'équipements.

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BANK OF AMERICA
52,650 USD NYSE +1,17%
CANON
22,230 EUR Tradegate +4,32%
CATERPILLAR
829,350 USD NYSE -0,12%
DELL TECH RG-C
215,960 USD NYSE -0,05%
SIEMENS
255,550 EUR XETRA +1,47%
VOLVO B ORD
322,900 SEK LSE Intl +0,36%
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