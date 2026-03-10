 Aller au contenu principal
Selon l'EIA, le Brent devrait dépasser les 95 dollars au cours des deux prochains mois en raison du conflit iranien
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 18:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Entièrement remanié) par Georgina McCartney, Arathy Somasekhar et Siddharth Cavale

Le prix du baril de Brent devrait dépasser les 95 dollars au cours des deux prochains mois, car le conflit iranien perturbe l'approvisionnement, avant de retomber à environ 70 dollars d'ici la fin de l'année, a indiqué mardi l'Administration de l'information sur l'énergie dans un rapport mensuel.

Les expéditions de pétrole ont été largement empêchées d'utiliser le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement critique par lequel un cinquième du pétrole mondial s'écoule chaque jour, ce qui entraînera une nouvelle baisse de la production de pétrole du Moyen-Orient dans les semaines à venir, a déclaré l'EIA dans son rapport Short-Term Energy Outlook (Perspectives énergétiques à court terme). L'Arabie saoudite a commencé à réduire sa production de pétrole, comme l'ont indiqué des sources lundi, rejoignant ainsi d'autres producteurs du Golfe, dont l'Irak et le Koweït, qui réduisent leur production en raison des contraintes. Ces réductions de production s'atténueront progressivement avec la reprise du transit, a déclaré l'EIA, ajoutant qu'une fois les flux de pétrole rétablis à travers le détroit, la production mondiale de pétrole continuera à dépasser la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté d'environ 21 % depuis le début du mois, selon les données de LSEG, et s'échangeaient à 88 dollars le baril à 12 h 35 (heure de l'Est). L'EIA a relevé ses prévisions de prix pour le Brent de 37 % par rapport au mois précédent, à 79 dollars le baril en 2026. Le Brent devrait tomber en dessous de 80 dollars le baril au troisième trimestre de cette année, a-t-elle déclaré. Elle prévoit également que les prix de détail de l'essence aux États-Unis se situeront autour de 3,34 dollars le gallon, soit 14,7 % de plus que ses prévisions précédentes, tandis qu'elle a relevé ses prévisions concernant les prix du diesel à 4,12 dollars le gallon, soit environ 20,1 % de plus que ses prévisions précédentes.

"Bien que nous nous attendions à ce que la majeure partie de l'augmentation du prix de l'essence soit répercutée sur le prix de détail dans les semaines à venir, nous prévoyons également que la normalisation des marges de raffinage et de détail se produira plus lentement. L'effet net sera une pression à la hausse continue au deuxième trimestre, avec un décalage par rapport à l'augmentation initiale", a déclaré l'EIA dans le rapport.

La hausse des prix du pétrole devrait encourager l'augmentation de la production de brut aux États-Unis, avec une production moyenne de 13,61 millions de barils par jour cette année, passant à 13,83 millions de barils par jour en 2027, selon l'EIA.

En comparaison, les prévisions précédentes de l'EIA étaient de 13,6 millions de bpj pour 2026 et de 13,32 millions de bpj pour 2027.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté d'environ 25 % depuis le début du mois et s'échangeaient à 83,60 dollars le baril à 12 h 25 (heure de l'Est).

Guerre en Iran
Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
85,62 USD Ice Europ -4,64%
Pétrole WTI
81,12 USD Ice Europ -5,12%
