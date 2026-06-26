Selon l'EIA, la capacité de raffinage des États-Unis a diminué de 263 000 barils par jour en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur les raffineurs et les raffineries individuelles)

La capacité de raffinage des États-Unis a reculé de 263 000 barils par jour (bpd), soit 1,43 %, en 2025, en raison de la conversion prévue d’une grande raffinerie de Houston et de la fermeture d’une usine de la région de Los Angeles, justifiée par la dynamique du marché en Californie, un État connu pour ses réglementations environnementales strictes.

Marathon Petroleum MPC.N , dont le siège se trouve à Findlay, dans l’Ohio, reste le plus grand raffineur avec 2,986 millions de bpd, soit16,4 % de la capacité nationale, selon un rapport publié vendredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

La société Valero Energy Corp VLO.N , basée à San Antonio , occupe la deuxième place avec une capacité de2,23 millions de barils par jour, soit12 % de la capacité américaine. La raffinerie de Port Arthur, au Texas, appartenant à Motiva Enterprises (filiale de Saudi Aramco), reste la plus grande raffinerie du pays avec une capacité de656 400 barils par jour, selon le rapport. La capacité de cette raffinerie a augmenté de 15 900 barils par jour grâce à une amélioration de son rendement.

Ce rapport s’appuie sur les déclarations relatives aux capacités de chaque raffinerie transmises par les entreprises à l’EIA avant le 1er janvier 2026.

Il n’est pas rare que la capacité des raffineries connaisse une baisse d’une année sur l’autre, avant de se redresser à mesure que celles-ci augmentent leur capacité en améliorant leur efficacité opérationnelle.

En février 2025, le fabricant de produits chimiques Lyondell Basell Industries LYB.N a fermé sa raffinerie de Houston, d’une capacité de 263 776 bpd, afin de transformer le site enusine pétrochimique. L’entreprise avait déclaré que la raffinerie ne correspondait plus à son modèle économique en tant que producteur mondial de produits chimiques.

En octobre 2025, Phillips 66 PSX.N a fermé sa raffinerie de la région de Los Angeles, d’une capacité de 138 700 barils par jour, affirmant que la viabilité de l’usine était incertaine en raison de l’évolution de la dynamique du marché en Californie.