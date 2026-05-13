Selon l'autorité de régulation, le retrait de six entreprises de l'indice MSCI résulte des réformes du marché indonésien

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JAKARTA, 13 mai - Le retrait par MSCI de six entreprises indonésiennes de l'indice mondial standard national est une conséquence à court terme des réformes du marché en cours dans le pays, a déclaré mercredi Hasan Fawzi, un responsable de l'Autorité indonésienne des services financiers.

MSCI a retiré six entreprises indonésiennes de son indice mondial standard à la suite de sa révision trimestrielle annoncée mardi, tandis que 13 autres entreprises ont été retirées de l'indice des petites capitalisations.