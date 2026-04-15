Selon l'association minière Ibram, le secteur minier brésilien affiche des revenus en hausse au premier trimestre

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(Mise à jour avec d'autres données)

Le secteur minier brésilien a généré des revenus de 77,9 milliards de reais (15,60 milliards de dollars) au premier trimestre, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente, a déclaré mercredi l'association brésilienne de l'industrie minière Ibram.

- Les exportations du secteur ont totalisé 87,9 millions de tonnes métriques au cours du trimestre, en hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente.

- Les recettes d'exportation ont augmenté de 21,5 % pour atteindre 11,4 milliards de dollars.

- Les exportations de minerai de fer ont atteint 84,8 millions de tonnes, en hausse de 0,8 %, pour une valeur de 6,2 milliards de dollars, en hausse de 2,4 %.

- Le minerai de fer a représenté 48 % du revenu total du secteur, soit 37,5 milliards de reais, en baisse de 3 % par rapport à l'année précédente.

- Ibram représente des entreprises telles que Vale

VALE3.SA , Gerdau GGBR4.SA , ArcelorMittal MT.LU et Mosaic

MOS.N .

(1 $ = 4,9947 reais)