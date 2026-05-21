Selon l'agence Yonhap, un groupe d'actionnaires de Samsung Electronics estime que l'accord salarial conclu avec le syndicat est illégal

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Un groupe d'actionnaires de Samsung Electronics 005930.KS a déclaré que l'accord salarial provisoire conclu par la direction avec le syndicat en Corée du Sud était illégal et qu'il demanderait une injonction s'il était approuvé par les membres du syndicat, a rapporté jeudi l'agence de presse Yonhap