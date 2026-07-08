Trump dit qu'il va autoriser l'Ukraine à fabriquer des Patriot

Visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans un centre d'entraînement militaire

Le ‌président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il ​allait autoriser l'Ukraine à fabriquer des systèmes antiaériens Patriot, indispensables face aux missiles balistiques russes.

"Nous allons ​vous donner une licence pour fabriquer des Patriot", a dit ​le président américain lors d'un ⁠entretien en tête à tête avec son ‌homologue ukrainien Volodimir Zelensky en marge du sommet de l'Otan à Ankara. "Vous ne ​pourrez pas ‌vous plaindre qu'on ne vous en donne ⁠pas assez", a-t-il ajouté.

"Nous n'avons pas encore informé l'entreprise, mais ça va s'arranger. Je suis sûr ⁠qu'ils seront ‌enchantés", a ajouté Donald Trump. "Nous avons ⁠beaucoup de pouvoir sur ces entreprises qui ‌fabriquent le Patriot", a-t-il dit.

Le groupe Lockheed ⁠Martin est le principal fournisseur des ⁠missiles intercepteurs Pac-3 ‌utilisés dans le système Patriot.

Le chef de l'Etat ​ukrainien déplore depuis ‌des semaines la pénurie de ces missiles intercepteurs face aux attaques ​aériennes répétées des forces russes.

Donald Trump a affirmé une nouvelle fois que la ⁠Russie et l'Ukraine souhaitaient mettre fin à leur conflit mais que tant Vladimir Poutine que Volodimir Zelensky avaient des caractères "difficiles".

(Humeyra Pamuk et Geram Slattery, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par ​Benoit Van Overstraeten)