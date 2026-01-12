Selon KBW, le plafonnement des taux des cartes de crédit n'aura qu'un impact limité sur les sociétés de recouvrement de créances

12 janvier - ** La société de courtage KBW estime que l'impact sur les agents de recouvrement serait limité si la proposition du président américain Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % entrait en vigueur

** Une telle mesure pourrait pousser les emprunteurs à risque à accéder au crédit sur d'autres marchés tels que les prêts non garantis et l'achat immédiat, le paiement ultérieur (BNPL)

** "Comme ces autres marchés créent également des créances pour l'industrie du recouvrement, nous nous attendons à ce que la croissance potentiellement plus lente des créances sur cartes de crédit soit compensée" - KBW

** Les sociétés de recouvrement de créances telles que Jefferson Capital JCAP.O achètent et gèrent des créances irrécouvrables et des créances de faillite

** Les analystes estiment que la proposition de Trump nécessiterait une législation et qu'elle a peu de chances d'être adoptée