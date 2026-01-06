 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon JPM, le décalage du marché devrait stimuler les bénéfices des banques fiduciaires américaines au quatrième trimestre, mais signale un ralentissement pour 2026
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** J.P.Morgan s'attend à ce que les bénéfices des banques fiduciaires américaines soient solides au 4ème trimestre, grâce aux bénéfices différés des marchés forts du 3ème trimestre et à des tendances de revenus d'intérêts nets meilleurs que prévu, mais prévient d'un ralentissement de la croissance au début de l'année 2026

** "...Compte tenu de l'augmentation beaucoup plus lente des indices des marchés boursiers au 4ème trimestre, la croissance des revenus de commissions devrait ralentir par rapport au trimestre précédent", déclare JPM

** Parmi les banques fiduciaires, le courtier s'attend à ce que State Street STT.N , qui a une plus grande exposition aux actions, bénéficie au 4ème trimestre

** JPM maintient sa note "neutre" sur STT et augmente son PT de 131 à 135 $

** Il augmente également son PT sur BNY BK.N à 125 $ de 122,5 $ et sur Northern Trust NTRS.O à 145 $ de 144 $; maintient les notations sur les deux

** Les frais de service et de gestion d'actifs, ainsi que les frais de gestion de patrimoine, bénéficieront au 4ème trimestre, mais devraient être suivis d'une croissance plus lente au 1er trimestre, selon JPM

Valeurs associées

BANK OF NY MELLON
121,050 USD NYSE 0,00%
NORTHERN TRUST
144,1050 USD NASDAQ +0,07%
STATE STREET
132,990 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse dollar us (Crédits: Adobe Stock)
    La mainmise de Trump sur le pétrole vénézuélien relance le débat sur le "pétrodollar"
    information fournie par Reuters 06.01.2026 15:50 

    par Jamie McGeever La capture et l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis samedi dernier ont probablement été motivées par de nombreuses raisons, mais un facteur peu discuté pourrait être les préoccupations de la Maison Blanche concernant ... Lire la suite

  • Londres : chutes de neige alors qu'une vague de froid frappe le Royaume-Uni
    Londres : chutes de neige alors qu'une vague de froid frappe le Royaume-Uni
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 15:42 

    De la neige tombe sur le centre de Londres alors qu'une vague de froid frappe le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les températures sont descendues jusqu'à -10,9°C à Shap, dans le nord-est de l'Angleterre et la couche de neige a atteint 52 cm à Tomintoul dans le nord ... Lire la suite

  • La neige recouvre le Peak District au Royaume-Uni
    La neige recouvre le Peak District au Royaume-Uni
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 15:41 

    Une couche de neige recouvrait mardi le Peak District, dans la campagne du Derbyshire, alors que l'agence météorologique britannique Met Office émet des alertes jaunes pour la neige et le verglas, indiquant que les communautés rurales pourraient être coupées du ... Lire la suite

  • valneva laboratoire 1 (crédit photo : Groupe Valneva / )
    Valneva entouré avec des propos de broker
    information fournie par Zonebourse 06.01.2026 15:30 

    Valneva bondit de près de 10%, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme. "Le vaccin bénéficie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank