Selon JPM, le décalage du marché devrait stimuler les bénéfices des banques fiduciaires américaines au quatrième trimestre, mais signale un ralentissement pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** J.P.Morgan s'attend à ce que les bénéfices des banques fiduciaires américaines soient solides au 4ème trimestre, grâce aux bénéfices différés des marchés forts du 3ème trimestre et à des tendances de revenus d'intérêts nets meilleurs que prévu, mais prévient d'un ralentissement de la croissance au début de l'année 2026

** "...Compte tenu de l'augmentation beaucoup plus lente des indices des marchés boursiers au 4ème trimestre, la croissance des revenus de commissions devrait ralentir par rapport au trimestre précédent", déclare JPM

** Parmi les banques fiduciaires, le courtier s'attend à ce que State Street STT.N , qui a une plus grande exposition aux actions, bénéficie au 4ème trimestre

** JPM maintient sa note "neutre" sur STT et augmente son PT de 131 à 135 $

** Il augmente également son PT sur BNY BK.N à 125 $ de 122,5 $ et sur Northern Trust NTRS.O à 145 $ de 144 $; maintient les notations sur les deux

** Les frais de service et de gestion d'actifs, ainsi que les frais de gestion de patrimoine, bénéficieront au 4ème trimestre, mais devraient être suivis d'une croissance plus lente au 1er trimestre, selon JPM