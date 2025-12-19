Selon J.P.Morgan, le secteur aéronautique devrait connaître une croissance en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les perspectives pour les entreprises de l'aérospatiale et de la défense restent majoritairement positives jusqu'en 2026, selon J.P.Morgan

** "Avec plusieurs années de production dans les carnets de commandes de Boeing et d'Airbus, un trafic en hausse et une flotte d'avions qui a ~2 ans de plus en moyenne qu'avant la pandémie, la toile de fond pour les fabricants d'avions commerciaux est favorable" - JPM

** Boeing BA.N reste un choix de premier plan, selon la maison de courtage; "l'opportunité est simple: la société doit construire et livrer plus d'avions"

** JPM relève le PT de Boeing de 240 $ à 245 $

** La société de courtage indique également que l'augmentation des dépenses mondiales en matière de défense et le ralentissement du développement des capacités locales créent de fortes opportunités d'exportation pour les entreprises de défense américaines

** Elle abaisse toutefois la note de Lockheed Martin LMT.N de "surpondérer" à "neutre"

** "Le vent contraire des flux de trésorerie des retraites en 2027 devrait rendre difficile la croissance des flux de trésorerie, en l'absence d'une réduction importante du fonds de roulement, et le consensus pour une croissance de 8 % nous semble donc élevé" - JPM

** L'indice S&P 500 Aerospace & Defense .SPLRCAERO est en hausse de ~36% depuis le début de l'année