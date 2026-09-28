Selon J.P. Morgan, le marché mondial de l'IA pourrait rebondir après son récent recul

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Le récent recul du marché mondial de l'IA a amélioré le positionnement des investisseurs, rendu les valorisations attractives et pourrait susciter un regain d'intérêt, en particulier pour les valeurs du secteur des semi-conducteurs, ont déclaré lundi les analystes de J.P. Morgan.

Voici quelques détails:

* “Le secteur technologique ne retrouvera peut-être pas ses niveaux de performance passés… mais les fondamentaux restent positifs et les opportunités ne manquent pas dans le domaine de l’IA”, ont déclaré dans une note les analystes de J.P. Morgan, sous la direction de Mislav Matejka.

* La société de courtage a indiqué que le positionnement des investisseurs dans le secteur de l’IA était désormais plus clair, que les valorisations avaient considérablement baissé dans la plupart des domaines et que les dépenses d’investissement devraient rester soutenues, malgré les récentes inquiétudes concernant un ralentissement. J.P. Morgan a ajouté que la solidité persistante des résultats et les signes de plus en plus évidents de la monétisation de l’IA devraient soutenir un regain d’intérêt pour le secteur.

* Les valeurs liées à l’IA ont connu une forte hausse en début d’année, mais se sont depuis affaiblies en raison des inquiétudes concernant les dépenses d’investissement et leur rentabilité immédiate

* Les actions liées à l'IA ont chuté en début de mois, après que des dirigeants de premier plan du secteur de l'IA ont mis en garde contre les risques liés à un développement trop rapide

* JPM prévoit une amélioration des performances boursières grâce à la solidité du bénéfice et à une moindre volatilité macroéconomique

* La banque maintient une position optimiste sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs, invoquant des fondamentaux solides , une hausse des prix jusqu’en 2027 et des conditions d’offre et de demande tendues qui devraient persister jusqu’en 2028.

* J.P. Morgan reste prudent vis-à-vis des logiciels, ajoutant que la croissance de l’IA continue d’assombrir les perspectives à long terme du secteur à mesure que la concurrence s’intensifie

* “Nous ne pensons pas que le secteur des logiciels soit un bon candidat à la vente à découvert à nu, compte tenu de la forte décote, mais il faudrait se repositionner sur le pair trade semi-conducteurs/logiciels”

* L’indice MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment .MIWO0SE00PUS , qui mesure la performance des valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs, a progressé d’environ 48% depuis le début de l’année

* L’indice MSCI World Software and Services .MIWO0SS00PUS n’a quant à lui progressé que de 1,3%.