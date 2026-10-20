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Selon J.P. Morgan, la vague de ventes de titres de dette de CoreWeave ne présente qu'un risque limité pour les banques mondiales
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 09:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Siddarth S

La plupart des banques mondiales ont une exposition limitée à CoreWeave CRWV.O , a estimé mardi J.P. Morgan, après que les actions et les obligations de cette entreprise de cloud computing soutenue par Nvidia ont chuté la semaine dernière, en raison des inquiétudes des investisseurs concernant son financement par emprunt.

Les dépenses en infrastructures d’IA inquiètent les investisseurs du monde entier, alors que les entreprises technologiques se lancent dans une frénésie de levées de fonds auprès d’investisseurs privés, de banques et des marchés obligataires pour se développer rapidement, tandis que les interrogations sur le rendement de ces investissements ne cessent de croître.

Alors que les grandes banques d’investissement américaines, ainsi que la japonaise MUFG 8306.T , pourraient potentiellement avoir une exposition d’environ 1 à 3 milliards de dollars à CoreWeave, la plupart des acteurs européens et asiatiques ont moins de 500 millions de dollars, a indiqué la société de courtage de Wall Street.

Une grande partie de ces expositions prend la forme de « prêts à terme à tirage différé » , a précisé J.P. Morgan, qui sont principalement détenus par des entités ad hoc, le capital étant débloqué à mesure que les projets franchissent des étapes clés.

« Du point de vue des banques de financement, nous considérons que les expositions bancaires vis-à-vis de CoreWeave sont bien gérées et très bien garanties », ont déclaré dans une note les analystes de J.P. Morgan, sous la direction de Kian Abouhossein.

La société de courtage a précisé que ses estimations reposaient sur des « hypothèses simplifiées », car les banques ne communiquent que peu d’informations sur leur exposition au cycle d’investissement dans l’IA.

J.P. Morgan attribue à CoreWeave une note « surpondérée » avec un objectif de cours de 125 dollars à la fin de 2027.

Selon la société de courtage, cette entreprise spécialisée dans le cloud dispose d’environ 24 milliards de dollars de prêts à terme à tirage différé engagés, dont 15 milliards de dollars déjà tirés et 9 milliards non tirés.

CoreWeave, qui fournit une infrastructure informatique haute performance pour l’IA, a décroché des contrats de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec de grandes entreprises technologiques. La société affiche une dette d’environ 50 milliards de dollars.

La semaine dernière, le rendement des obligations de CoreWeave à échéance en 2031 US21873SAG30=TE a frôlé les 16 %, tandis que le coût de l’assurance contre la dette de l’entreprise a grimpé à environ 1.000 points de base.

Selon J.P. Morgan, le principal risque auquel sont confrontées les banques réside dans le décalage entre les dépenses initiales liées aux infrastructures d’IA et les revenus perçus au fil du temps, la banque ajoutant qu’elle s’attend à ce que le flux de trésorerie disponible de CoreWeave reste négatif jusqu’en 2030.

Banque mondiale

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NVIDIA
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2026 à 09:21:06.

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