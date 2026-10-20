Restrictions Starlink/Starshield en Ukraine : Zelensky salue des discussions "constructives" avec Marco Rubio

Lundi, Volodymyr Zelensky avait affirmé que les capacités de connexion au réseau satellitaire Starlink/Starshield restaient limitées "dans plusieurs secteurs du front" en Ukraine, compliquant notamment les opérations d'interception de drones russes.

Volodymyr Zelensky, à New York, le 22 septembre 2026 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Après les nouvelles vagues de drones et missiles russes ayant frappé l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a déclaré mardi avoir eu un échange "substantiel" avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur le rétablissement du système Starlink/Starshield et des intercepteurs de missiles, dont il avait accusé la veille Washington de retarder délibérément l'acheminement.

Le président ukrainien est parallèlement attendu mardi en Norvège pour des discussions avec les émissaires américains afin, selon Oslo, de remettre les efforts diplomatiques "sur une voie plus constructive".

Clé de voute de la défense ukrainienne

La conversation a porté sur "les intercepteurs de missiles balistiques", a-t-il indiqué sur Telegram, mais également sur les avertissements américains permettant à l'Ukraine de détecter des missiles russes à l'approche et du réseau Starlink/Starshield dont Washington a, selon Kiev, limité le fonctionnement pour l'armée ukrainienne. Les capacités de connexion au réseau satellitaire de SpaceX "doivent être rétablies", a insisté M. Zelensky.

L'Ukraine s'appuie sur Starshield pour ses communications militaires, ses drones intercepteurs pour protéger son ciel et certaines opérations de frappe à moyenne portée. Elle utilise également le système civil Starlink, mais pas pour des opérations militaires.

Volodymyr Zelensky a toutefois salué un échange "constructif" avec Marco Rubio, se disant "reconnaissant pour sa volonté d'aider et pour sa position claire". "Nous allons reprendre contact bientôt pour faire le point", a ajouté le président ukrainien, remerciant M. Rubio ainsi que "tous ceux, en Amérique, qui soutiennent des approches équitables".

La semaine dernière, Kiev a accusé Washington de réduire volontairement la connexion du réseau utilisé par l'armée ukrainienne, après les critiques formulées par le président américain Donald Trump contre les frappes ukrainiennes visant des raffineries russes. Outre son cri d'alarme sur les restrictions imposées sur le système Starlink/Starshield sur plusieurs points de front, le président ukrainien a également accusé les États-Unis de ne pas avoir averti Kiev avant une vague de frappes russes visant des infrastructures énergétiques de la région de la capitale. Marco Rubio avait assuré lundi n'y avait eu "aucune pause" dans le partage de renseignements avec l'Ukraine, tout en appelant M. Zelensky à "se concentrer" sur la manière de "mettre fin à la guerre".