Selon Investec, le pacte entre Reliance et Meta devrait stimuler la croissance de l'IA en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Investec estime que la coentreprise de 100 millions de dollars de Reliance Industries RELI.NS avec Meta Platforms META.O constitue une étape majeure dans la croissance numérique de l'Inde basée sur l'IA

** RELI a annoncé la coentreprise lors de son assemblée générale annuelle le 29 août

** La JV est une "collaboration stratégique" qui combine l'infrastructure et le réseau numérique de RELI avec l'expertise de META en matière d'IA et fournira des services d'IA abordables, sécurisés et évolutifs

** La note moyenne de 34 analystes sur RELI est "buy"; le PT médian est de 1 680 roupies - données compilées par LSEG

** Sur la journée, RELI grimpe de 2 % à 1 480 roupies

** L'indice de référence Nifty 50 .NSEI est en hausse de 0,5%

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de près de 22 % , contre 9,6 % pour le Nifty