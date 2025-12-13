 Aller au contenu principal
Biathlon: Eric Perrot remporte la poursuite de Hochfilzen
information fournie par AFP 13/12/2025 à 13:31

Le Français Eric Perrot, vainqueur de la poursuite de Hochfilzen (Autriche), le 13 décembre 2025 ( APA / GEORG HOCHMUTH )

Le Français Eric Perrot a remporté samedi la poursuite (12,5 km) de Hochfilzen (Autriche) lors de la deuxième étape de Coupe du monde de biathlon, devant l'Italien Tommaso Giacomel et le Norvégien Johan-Olav Botn.

Parti avec quatre secondes de retard sur Giacomel après sa 2e place lors du sprint (10 km) vendredi, Perrot était en démonstration samedi, réalisant un sans-faute à la carabine, le deuxième seulement depuis qu'il a intégré le circuit de la Coupe du monde.

A l'arrivée, le Savoyard de 24 ans devance de 10 secondes Tommaso Giacomel (19/20) et de 29 secondes Johan-Olav Botn (19/20), leader au classement général.

Frustré après une première étape mitigée à Ostersund (Suède), Eric Perrot est venu en Autriche avec l'esprit revanchard pour décrocher sa première victoire de la saison, la quatrième en Coupe du monde.

Vainqueur de la poursuite dimanche dernier en Suède, le Français Quentin Fillon Maillet a commis samedi à Hochfilzen deux erreurs et a fini 11e à 1 min 40.

Le relais féminin (4x6 km) est programmé samedi après-midi à 14h15.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Fermer

