Biathlon: Eric Perrot remporte la poursuite de Hochfilzen

Le Français Eric Perrot, vainqueur de la poursuite de Hochfilzen (Autriche), le 13 décembre 2025 ( APA / GEORG HOCHMUTH )

Le Français Eric Perrot a remporté samedi la poursuite (12,5 km) de Hochfilzen (Autriche) lors de la deuxième étape de Coupe du monde de biathlon, devant l'Italien Tommaso Giacomel et le Norvégien Johan-Olav Botn.

Parti avec quatre secondes de retard sur Giacomel après sa 2e place lors du sprint (10 km) vendredi, Perrot était en démonstration samedi, réalisant un sans-faute à la carabine, le deuxième seulement depuis qu'il a intégré le circuit de la Coupe du monde.

A l'arrivée, le Savoyard de 24 ans devance de 10 secondes Tommaso Giacomel (19/20) et de 29 secondes Johan-Olav Botn (19/20), leader au classement général.

Frustré après une première étape mitigée à Ostersund (Suède), Eric Perrot est venu en Autriche avec l'esprit revanchard pour décrocher sa première victoire de la saison, la quatrième en Coupe du monde.

Vainqueur de la poursuite dimanche dernier en Suède, le Français Quentin Fillon Maillet a commis samedi à Hochfilzen deux erreurs et a fini 11e à 1 min 40.

Le relais féminin (4x6 km) est programmé samedi après-midi à 14h15.