Selon Goldman Sachs, les prix du gaz aux États-Unis devraient rester supérieurs à 3,50 $/mmBtu en été
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 07:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs s'attend à ce que les prix du gaz américain soient supérieurs à 3,50 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) au cours de l'été, a-t-il déclaré dans une note publiée lundi soir, afin d'inciter les producteurs à augmenter leur production et à atteindre les objectifs de stockage. Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont grimpé de 119 %, un record, en cinq jours pour atteindre leur plus haut niveau depuis trois ans lundi, après qu'une tempête arctique au cours du week-end a stimulé la demande de chauffage. La production a chuté à son plus bas niveau depuis deux ans après que le froid extrême a gelé les puits de pétrole et de gaz et les conduites, tandis que les flux de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié ont chuté. NGA/

"Nous maintenons notre prévision de prix du gaz américain Sum26 à 3,75 $/mmBtu et voyons des risques des deux côtés à notre prévision provenant de l'incertitude météorologique et de l'incertitude de la production", a déclaré la société de courtage. Alors que l'impact négatif de la tempête hivernale Fern sur la production américaine correspond aux prévisions de base de la société de courtage, la demande supplémentaire de gaz a dépassé les attentes et les compensations par les prix ont été partiellement déçues, a-t-elle indiqué.

Malgré la réduction temporaire de l'offre de GNL aux États-Unis, la société de courtage a maintenu ses prévisions de prix TTF de 38/34 EUR/MWh (13,00 $/11,70 $/mmBtu) pour les premier et deuxième semestres de 2026.

Goldman Sachs a noté que la prime de prix Asie-Europe a été beaucoup plus faible que prévu, les importations de GNL de l'Asie du Sud-Est ayant chuté en glissement annuel au cours des dernières semaines et les importations chinoises étant restées stables.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
931,480 USD NYSE +1,36%
Gaz naturel
6,80 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,37 USD Ice Europ -0,49%
Pétrole WTI
60,49 USD Ice Europ -0,51%
