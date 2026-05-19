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Selon Goldman Sachs, la production américaine de gaz naturel montre des signes de sensibilité aux prix
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 23:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a indiqué mardi dans une note que la production américaine de gaz naturel montrait des signes de sensibilité aux prix, les cours à Henry Hub ayant repassé cette semaine la barre des 3 dollars par million d'unités thermiques britanniques (MMBtu) pour la première fois depuis fin mars.

La banque considère que les signes persistants de sensibilité aux prix de la production de gaz sec aux États-Unis sont les plus pertinents, car ils auront une incidence sur la manière dont le marché gérera la baisse attendue des stocks de gaz américains jusqu'en 2027.

Selon Goldman, la croissance de la production à Haynesville a ralenti cette année, ce qui suggère que les producteurs sont sensibles aux prix, la production ayant baissé de 200 millions de pieds cubes par jour (mmcf/j) par rapport aux niveaux de décembre 2025.

“Bien que des travaux de maintenance en cours aient un impact sur la production, ceux-ci ont tendance à être saisonniers, et ont donc probablement également affecté les volumes du début de l'été de l'année dernière”, a déclaré Goldman Sachs.

Malgré cela, la banque note que le nombre d'appareils de forage à Haynesville a considérablement augmenté au premier trimestre, ce qui indique que des puits supplémentaires pourraient être mis en service d'ici le quatrième trimestre de cette année.

De plus, Goldman s'attend à ce que la production de gaz associé du bassin permien augmente considérablement cet hiver, grâce à l'ajout d'une capacité supplémentaire de 4,5 milliards de pieds cubes par jour sur le réseau de gazoducs au second semestre 2026.

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