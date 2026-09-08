Selon Goldman Sachs, l'INR devrait surperformer l'IDR dans la bataille des titres à haut rendement asiatiques

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8 septembre -

* Goldman Sachs prévoit que la roupie indienne (INR) surperformera les autres devises asiatiques à haut rendement (IDR)

* Les efforts fructueux de la RBI pour stabiliser la roupie, notamment grâce au programme FCNR(B), viennent étayer les prévisions haussières concernant la roupie indienne

* Le programme FCNR(B) a attiré 128 milliards de dollars, un montant bien supérieur aux prévisions

* La clôture anticipée du programme témoigne de la confiance de la RBI dans la balance des paiements, selon Goldman

* La banque ajoute que l’amélioration des IDE, le regain des entrées de capitaux sur les marchés d’actions et la stabilisation des flux obligataires soutiennent les perspectives de la roupie indienne

* Si la hausse des prix du pétrole continue de peser sur le compte courant, le renforcement des flux de capitaux devrait toutefois amortir l’impact sur la roupie indienne, précise-t-il

* La banque estime que la large palette d’outils de politique monétaire de la RBI, y compris d’éventuelles hausses de taux, devrait maintenir la roupie indienne dans une fourchette étroite

* Goldman reste prudent concernant la roupie indonésienne; la Banque d’Indonésie semble davantage disposée à privilégier des objectifs macroéconomiques plus larges

* La baisse des rendements des titres en roupies de la Banque d’Indonésie suggère que celle-ci accorde moins d’importance à la stabilité des changes, précise-t-il

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