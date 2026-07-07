Selon Goldman Sachs, Indian Hotels Company devrait bénéficier de la demande intérieure au premier trimestre

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7 juillet - ** Indian Hotels Company IHTL.NS en hausse d'environ 0,6 % à 742,55 roupies l'action — en passe d'enregistrer une sixième séance consécutive de hausse

** Le titre a atteint son plus haut niveau depuis sept mois avant de réduire ses gains

** Goldman Sachs revoit à la hausse ses estimations du chiffre d’affaires par chambre disponible (RevPAR) de la société à environ 9 % en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 2027, contre une prévision antérieure de 6 à 7 %; la banque réitère sa recommandation « acheter » avec un objectif de cours de 830 roupies

** La demande dans le secteur hôtelier est restée forte malgré le conflit en Asie occidentale, la hausse des tarifs aériens et l’appel du gouvernement à réduire au minimum les déplacements non essentiels — selon la société de courtage

** La demande habituelle en matière de tourisme à l’étranger s’est réorientée vers des destinations nationales, ce qui profite à la société, selon les analystes de Goldman

** Le trafic aérien international montre des premiers signes d’amélioration, ce qui laisse présager un second semestre particulièrement dynamique pour IHTL sur le plan international

** 24 analystes sur 29 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, avec un objectif de cours médian de 786,5 roupies

** Depuis le début de l'année, le titre a progressé de 0,54 %