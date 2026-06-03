Selon Goldman, les infrastructures privées et les capitaux immobiliers devraient jouer un rôle plus important dans le financement de l'essor des centres de données dédiés à l'IA

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Les capitaux privés issus des secteurs des infrastructures et de l'immobilier devraient jouer un rôle plus important dans le financement de l'essor des centres de données alimenté par l'IA, à mesure que les entreprises s'éloignent des modes de financement traditionnels, a indiqué Goldman Sachs dans une note publiée mardi.

* Goldman a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement combinées pour les quatre plus grands hyperscalers — Meta META.O , Microsoft MSFT.O , Amazon

AMZN.O et Alphabet GOOGL.O —, les portant à 5.300 milliards de dollars entre les exercices 2025 et 2030.

* Avant la publication des résultats du premier trimestre, la société de courtage de Wall Street prévoyait des dépenses d'investissement de 4.500 milliards de dollars pour la même période.

* Goldman s'attend à ce que les entreprises se tournent vers les marchés publics, titrisés et privés pour répondre à l'ampleur et à la portée de ces besoins de financement.

* “Les infrastructures privées et l'immobilier joueront un rôle encore plus important dans les années à venir”, a déclaré Goldman.

* Les frontières entre les infrastructures privées et l'immobilier s'estompent à mesure que les projets de centres de données s'étendent à différentes catégories telles que les terrains, l'électricité, les bâtiments et les équipements.

* Les caractéristiques des infrastructures privées en matière de génération de revenus structurés et de protection contre l'inflation devraient stimuler davantage la croissance, a déclaré la société de courtage.

* “L'infrastructure se trouve au cœur de multiples facteurs structurels favorables, qui, selon nous, stimuleront sa croissance et offriront des capacités de financement supplémentaires”, a ajouté Goldman.

* De 2021 à 2024, le marché des infrastructures privées a connu une croissance annualisée d’environ 11,5%, a indiqué Goldman.

* Goldman s'attend à ce que ce taux de croissance augmente, pour se rapprocher potentiellement de la croissance annualisée de 16% à 17% qui a prévalu pendant une grande partie de la période 2012-2021.

* Ce taux de croissance porterait les actifs d'infrastructure sous gestion (AUM) bien au-delà de 3.000 milliards de dollars d'ici 2030, a ajouté la société de courtage.