Selon Goldman, les exportations soutenues de pétrole brut hors du Golfe et la faiblesse de la demande chinoise contribuent à compenser la pénurie d'approvisionnement

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Goldman Sachs a indiqué que les exportations soutenues de pétrole brut hors du Golfe et la demande modérée de la Chine contribuent à compenser en partie le resserrement du marché provoqué par le niveau très bas des exportations du Golfe.

Goldman Sachs a indiqué dans une note datée de jeudi que 45 % de la baisse des exportations de pétrole brut et de condensats du golfe Persique est compensée, principalement par l'augmentation des exportations en provenance des Amériques, mais qu'il n'y a pas de compensation nette de la baisse des exportations de produits raffinés.

La banque a souligné qu'une augmentation des exportations n'équivaut pas à une hausse de la production, car les volumes exportés pourraient provenir de prélèvements sur les stocks, comme on l'a observé aux États-Unis.

Les stocks américains de brut et de carburants ont continué de baisser la semaine dernière, alors que les pays du monde entier se sont empressés de combler les déficits d'approvisionnement causés par les perturbations liées à la guerre avec l'Iran, a déclaré mercredi l'Energy Information Administration .

" Du côté de la demande, la faiblesse semble principalement concentrée en Chine, sur le kérosène et les matières premières pétrochimiques, tandis que la demande mesurée de transport routier hors de Chine reste globalement résiliente ", ajoute la note.

Dernièrement, les États-Unis et l’Iran se rapprochent d’un accord temporaire pour mettre fin à leur guerre, ont déclaré des sources et des responsables.

L'offre de pétrole devrait encore se resserrer dans les semaines à venir, même si les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord de paix pour mettre fin à leur conflit, car il faudra plusieurs semaines pour que les livraisons de pétrole reprennent depuis le golfe Persique et atteignent les raffineries du monde entier.