Selon Glaukos, le traitement d'une maladie oculaire à un stade avancé présente des bénéfices durables après une seule dose

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La société Glaukos GKOS.N a déclaré mercredi que les patients traités avec son traitement d'une maladie oculaire à un stade avancé avaient conservé une amélioration de leur vision et de la forme de leur cornée trois ans après un traitement unique contre le kératocône, une maladie pouvant entraîner une altération progressive de la vision.

* La société de technologie médicale a précisé que les patients ayant reçu un seul traitement par Epioxa n’avaient pas nécessité d’intervention supplémentaire au cours de la période de suivi de trois ans.

* Les yeux traités par Epioxa ont présenté une amélioration de 1,9 dioptrie de la courbure cornéenne maximale par rapport à la valeur initiale après trois ans, ce qui indique un aplatissement et une stabilisation durables de la cornée.

* Environ 29 % des yeux traités par Epioxa ont gagné deux lignes ou plus sur un tableau optométrique standard, tandis que 20 % ont gagné trois lignes ou plus par rapport à la valeur initiale.

* Ces résultats viennent s’ajouter aux preuves étayant l'Epioxa, qui a été approuvé comme option moins invasive pour le kératocône, car il ne nécessite pas l’ablation de la couche protectrice externe de la cornée avant le traitement.

* L’étude a porté sur 38 yeux de 35 patients, et 92 % des yeux traités ont mené à bien l’évaluation sur trois ans.

* Glaukos a indiqué qu’aucun événement indésirable grave, aucun événement indésirable lié au traitement ni aucun arrêt de traitement lié à Epioxa n’avait été observé pendant la période de suivi.

* Selon Glaukos, le kératocône apparaît généralement à l’adolescence ou au début de l’âge adulte et peut entraîner une détérioration de la vision et, dans les cas graves, nécessiter une greffe de cornée.