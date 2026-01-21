Selon Fabio Panetta, les banques devront émettre de la monnaie privée entièrement numérique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banques commerciales doivent tokeniser l'argent qu'elles gèrent

Les stablecoins se répandront en raison de la poussée des États-Unis pour défendre le dollar

Seules la monnaie de banque centrale et la monnaie des banques privées sont des ancrages stables.

(Refonte avec détails et commentaires) par Valentina Za et Antonella Cinelli

La monnaie des banques commerciales devrait devenir entièrement numérique à l'avenir, tout comme la monnaie des banques centrales, et les deux continueront à ancrer le système monétaire, a déclaré mercredi un haut responsable de la Banque centrale européenne.

L'utilisation croissante d'actifs financiers sous forme numérique, ou tokenisée, a soulevé des questions sur l'avenir du système monétaire à deux niveaux qui lie la monnaie de la banque centrale et la monnaie privée. Certains experts estiment que les stablecoins pourraient remettre en cause le principe selon lequel toutes les formes de monnaie s'échangent au pair et sont interchangeables, quel que soit l'émetteur.

S'adressant à l'association bancaire italienne, le gouverneur de la Banque d'Italie, Fabio Panetta, a déclaré qu'il était difficile de prévoir l'évolution de l'utilisation des stablecoins, mais il a insisté sur le fait qu'ils ne remplaceraient pas la monnaie traditionnelle, qu'il a décrite comme le seul point d'ancrage stable du système financier.

Les stablecoins sont généralement référencés par rapport à un actif financier conventionnel, le plus souvent le dollar américain, afin de maintenir une valeur stable.

"Il est certain qu'ils se développeront parce que l'administration américaine exerce une forte pression", a déclaré Fabio Panetta, ajoutant que Washington encourageait les actifs numériques à soutenir la demande de dollars.

"Le rôle qu'ils joueront n'est pas clair... mais je pense que le système restera centré sur la monnaie de la banque centrale et des banques commerciales, qui devront toutes deux devenir numériques"

Pour que la monnaie de banque centrale reste pertinente dans une économie de plus en plus numérique et pour protéger la souveraineté monétaire de l'Europe ( ), la BCE a pour objectif de lancer un euro numérique en 2029.

"Je m'attends à ce que la monnaie des banques commerciales devienne également principalement tokenisée", a déclaré Fabio Panetta.

La tokenisation consiste à convertir des actifs financiers en jetons numériques émis sur un registre distribué tel que la blockchain.

Le projet d'euro numérique s'est heurté à la résistance des banques, notamment en Allemagne, qui craignent la concurrence de la BCE.

Fabio Panetta a déclaré que les récents développements géopolitiques montraient qu'il pouvait être risqué pour l'Europe de dépendre d'entreprises américaines telles que Visa V.N , Mastercard MA.N et PayPal PYPL.O pour plus de deux tiers de ses paiements.

En tant que membre du directoire de la BCE avant de devenir gouverneur de la banque centrale, Fabio Panetta a dirigé le projet de l'euro numérique.

"Lorsque j'en ai discuté avec les banques d'un grand pays européen qui s'opposaient à l'euro numérique parce qu'elles craignaient de perdre les 30 % de paiements qu'elles traitaient numériquement, je leur ai dit: au lieu de vous préoccuper de ces 30 %, pensez à qui contrôlera les 70 % que vous avez déjà perdus", a-t-il déclaré.