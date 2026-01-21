 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Fabio Panetta, les banques devront émettre de la monnaie privée entièrement numérique
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 14:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les banques commerciales doivent tokeniser l'argent qu'elles gèrent

*

Les stablecoins se répandront en raison de la poussée des États-Unis pour défendre le dollar

*

Seules la monnaie de banque centrale et la monnaie des banques privées sont des ancrages stables.

(Refonte avec détails et commentaires) par Valentina Za et Antonella Cinelli

La monnaie des banques commerciales devrait devenir entièrement numérique à l'avenir, tout comme la monnaie des banques centrales, et les deux continueront à ancrer le système monétaire, a déclaré mercredi un haut responsable de la Banque centrale européenne.

L'utilisation croissante d'actifs financiers sous forme numérique, ou tokenisée, a soulevé des questions sur l'avenir du système monétaire à deux niveaux qui lie la monnaie de la banque centrale et la monnaie privée. Certains experts estiment que les stablecoins pourraient remettre en cause le principe selon lequel toutes les formes de monnaie s'échangent au pair et sont interchangeables, quel que soit l'émetteur.

S'adressant à l'association bancaire italienne, le gouverneur de la Banque d'Italie, Fabio Panetta, a déclaré qu'il était difficile de prévoir l'évolution de l'utilisation des stablecoins, mais il a insisté sur le fait qu'ils ne remplaceraient pas la monnaie traditionnelle, qu'il a décrite comme le seul point d'ancrage stable du système financier.

Les stablecoins sont généralement référencés par rapport à un actif financier conventionnel, le plus souvent le dollar américain, afin de maintenir une valeur stable.

"Il est certain qu'ils se développeront parce que l'administration américaine exerce une forte pression", a déclaré Fabio Panetta, ajoutant que Washington encourageait les actifs numériques à soutenir la demande de dollars.

"Le rôle qu'ils joueront n'est pas clair... mais je pense que le système restera centré sur la monnaie de la banque centrale et des banques commerciales, qui devront toutes deux devenir numériques"

Pour que la monnaie de banque centrale reste pertinente dans une économie de plus en plus numérique et pour protéger la souveraineté monétaire de l'Europe ( ), la BCE a pour objectif de lancer un euro numérique en 2029.

"Je m'attends à ce que la monnaie des banques commerciales devienne également principalement tokenisée", a déclaré Fabio Panetta.

La tokenisation consiste à convertir des actifs financiers en jetons numériques émis sur un registre distribué tel que la blockchain.

Le projet d'euro numérique s'est heurté à la résistance des banques, notamment en Allemagne, qui craignent la concurrence de la BCE.

Fabio Panetta a déclaré que les récents développements géopolitiques montraient qu'il pouvait être risqué pour l'Europe de dépendre d'entreprises américaines telles que Visa V.N , Mastercard MA.N et PayPal PYPL.O pour plus de deux tiers de ses paiements.

En tant que membre du directoire de la BCE avant de devenir gouverneur de la banque centrale, Fabio Panetta a dirigé le projet de l'euro numérique.

"Lorsque j'en ai discuté avec les banques d'un grand pays européen qui s'opposaient à l'euro numérique parce qu'elles craignaient de perdre les 30 % de paiements qu'elles traitaient numériquement, je leur ai dit: au lieu de vous préoccuper de ces 30 %, pensez à qui contrôlera les 70 % que vous avez déjà perdus", a-t-il déclaré.

BCE
Devises

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
531,850 USD NYSE 0,00%
PAYPAL HOLDINGS
55,0900 USD NASDAQ +0,02%
VISA RG-A
325,950 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite

  • 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
    A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    Donald Trump a réitéré mercredi, dans ‍un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de ‌prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés ​occidentaux. Le président américain a dit ⁠vouloir engager des négociations ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street jauge les propos de Trump sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite

  • Plénière du Parlement européen sur l'intégrité territoriale et la souveraineté du Groenland et du Royaume du Danemark, à Strasbourg
    Le Parlement européen vote en faveur d'un recours juridique contre l'accord UE-Mercosur
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:56 

    par Philip Blenkinsop Les députés européens se sont prononcés mercredi, à l'issue d'un vote serré, en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (UE) concernant l'accord commercial signé entre le bloc et les pays ‍du Mercosur. Les eurodéputés ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank