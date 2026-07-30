Selon EDP, l'essor des centres de données devrait faire du Portugal l'un des marchés de l'électricité qui connaît la plus forte croissance en Europe

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La demande en électricité au Portugal devrait croître à un taux annuel composé de 4,5 % au cours de la prochaine décennie, ce qui en fera l’un des marchés de l’électricité connaissant la plus forte croissance en Europe, porté par un nombre croissant de projets de centres de données, a déclaré jeudi le directeur général du groupe EDP, EDP.LS .

* Le pays s'impose comme une plaque tournante européenne majeure pour les centres de données, avec plus de 2,6 gigawatts en cours de développement, notamment grâce au projet Start Campus de 1,2 GW à Sines, soutenu par Microsoft MSFT.O et les investissements d' dans les infrastructures d'IA , et ce portefeuille de projets devrait connaître une croissance substantielle.

* L'attrait du Portugal pour les investisseurs dans les centres de données repose sur l'abondance de l'énergie éolienne, solaire et hydraulique, qui permet d'accéder à une électricité renouvelable très compétitive pour alimenter des projets à forte intensité énergétique.

* Le directeur général Miguel Stilwell d'Andrade a déclaré que les prévisions internes du groupe indiquaient que la demande en électricité au Portugal devrait croître à un taux annuel composé de 4,5 % entre 2026 et 2035, ce qui la classe parmi « les taux de croissance les plus élevés d'Europe », 60 % de cette augmentation étant tirée par un important portefeuille de projets de centres de données.

* La consommation d'électricité au Portugal a augmenté de 3,5 % en glissement annuel au premier semestre, pour atteindre un niveau record de 27,2 TWh, selon le gestionnaire de réseau REN.

* Cette progression a dépassé celle de l’Union européenne, où la demande en électricité a augmenté de 2 % sur la même période, selon l’Agence internationale de l’énergie, qui prévoit que la consommation d’électricité de l’UE progressera à un TCAC de 2,3 % jusqu’en 2030.

* Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, le directeur général a déclaré: « Le Portugal se positionne comme un pôle émergent de centres de données hyperscale » grâce à ses coûts d’électricité renouvelable peu élevés et à un réseau de câbles sous-marins transatlantiques reliant l’Europe aux Amériques et à l’Afrique.

* EDP considère le Portugal comme « une opportunité de croissance majeure dans les domaines des réseaux, de l’approvisionnement, des énergies renouvelables et, potentiellement, des solutions intégrées pour les grands clients », a-t-il ajouté.

* L’ambassadeur des États-Unis au Portugal, John Arrigo , a déclaré la semaine dernière que le Portugal était en passe d’attirer plus de 40 milliards de dollars d’investissements technologiques américains d’ici 2031, devenant ainsi la plus grande plaque tournante européenne pour les investissements américains dans les infrastructures d’IA.