Selon Downing Street, M. Starmer et le prince héritier saoudien ont discuté du conflit en cours au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a discuté du conflit en cours au Moyen-Orient avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman mardi soir, a déclaré un porte-parole de Downing Street.

M. Starmer a réitéré son soutien à l'Arabie saoudite pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran, et a informé le prince héritier saoudien du déploiement de nouveaux équipements militaires défensifs britanniques, a précisé le porte-parole.

"Les attaques incessantes de l'Iran, y compris contre des infrastructures nationales essentielles, étaient effroyables", a déclaré M. Starmer.

"Suite à la déclaration conjointe du Royaume-Uni la semaine dernière, le Royaume-Uni travaille maintenant avec ses partenaires sur ce que pourrait être un plan viable pour assurer le flux de marchandises par la route maritime clé", a déclaré Downing Street, citant M. Starmer.