Selon Downdetector, YouTube ne fonctionne plus pour des milliers d'utilisateurs américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Downdetector.com, des milliers d'utilisateurs américains de Google ( GOOGL.O ) n'ont pas pu accéder à YouTube vendredi.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, plus de 10 800 rapports de problèmes ont été enregistrés sur la plateforme de streaming à partir de 8 h 15 (heure de l'Est).