 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 158,82
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon Downdetector, plusieurs sites web, dont l'unité "cloud" d'Amazon, sont hors service pour des milliers d'utilisateurs
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisé: davantage de plateformes sont confrontées à des problèmes)

Selon Downdetector, de nombreuses plateformes en ligne, dont AWS, l'unité cloud d'Amazon AMZN.O , Robinhood HOOD.O , Snapchat SNAP.O et Perplexity, étaient en panne lundi, tandis que le directeur général de Perplexity a déclaré que la cause première était un problème lié à AWS.

Amazon.com, PrimeVideo et Alexa étaient tous confrontés à des problèmes, selon Downdetector.

Venmo de Paypal était également en panne.

Valeurs associées

AMAZON.COM
213,0400 USD NASDAQ -0,67%
PAYPAL HOLDINGS
67,4100 USD NASDAQ +2,06%
ROBINHOOD MARKETS
129,9100 USD NASDAQ -1,16%
SNAP-A
7,655 USD NYSE -1,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une munition de char fabriquée par Rheinmetall. (Crédit: / Rheinmetall)
    Rheinmetall remporte un contrat de près de 3 MdEUR pour 222 véhicules d'infanterie
    information fournie par Zonebourse 20.10.2025 11:46 

    Rheinmetall annonce qu'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) a confié à Artec GmbH (coentreprise détenue à 64% par Rheinmetall et à 36% par KNDS Germany) la production de 222 véhicules de combat d'infanterie Schakal, destinés à l'Allemagne ... Lire la suite

  • Un Palestinien pleure devant la dépouille du journaliste palestinien Ahmad Abou Mteir, tué la veille lors d'une frappe israélienne dans la ville d'al Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza, selon la Défense civile, le 20 octobre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    Des émissaires américains en Israël au lendemain de violences meurtrières à Gaza
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés lundi en Israël pour suivre l'application de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au lendemain de violences meurtrières dans le territoire palestinien ayant fait craindre un effondrement ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Les signaux haussiers sont intacts
    VOLTALIA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank