Selon Downdetector, plusieurs sites web, dont l'unité "cloud" d'Amazon, sont hors service pour des milliers d'utilisateurs

(Actualisé: davantage de plateformes sont confrontées à des problèmes)
Selon Downdetector, de nombreuses plateformes en ligne, dont AWS, l'unité cloud d'Amazon AMZN.O , Robinhood HOOD.O , Snapchat SNAP.O et Perplexity, étaient en panne lundi, tandis que le directeur général de Perplexity a déclaré que la cause première était un problème lié à AWS.
Amazon.com, PrimeVideo et Alexa étaient tous confrontés à des problèmes, selon Downdetector.
Venmo de Paypal était également en panne.
