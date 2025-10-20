Selon Downdetector, plusieurs sites web, dont l'unité "cloud" d'Amazon, sont hors service pour des milliers d'utilisateurs

(Actualisé: davantage de plateformes sont confrontées à des problèmes)

Selon Downdetector, de nombreuses plateformes en ligne, dont AWS, l'unité cloud d'Amazon AMZN.O , Robinhood HOOD.O , Snapchat SNAP.O et Perplexity, étaient en panne lundi, tandis que le directeur général de Perplexity a déclaré que la cause première était un problème lié à AWS.

Amazon.com, PrimeVideo et Alexa étaient tous confrontés à des problèmes, selon Downdetector.

Venmo de Paypal était également en panne.