Selon Doug Burgum, les alliés de l'Asie-Pacifique ont conclu des accords d'une valeur de 56 milliards de dollars avec des entreprises américaines lors du forum de Tokyo

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Les alliés de l'Asie-Pacifique ont conclu des accords d'une valeur de 56 milliards de dollars avec des entreprises américaines lors du Forum indo-pacifique sur la sécurité énergétique qui s'est tenu ce week-end à Tokyo, a déclaré dimanche le ministre américain de l'intérieur, Doug Burgum.

Lors d'une interview accordée à l'émission "Sunday Morning Futures" de la chaîne Fox News, Doug Burgum a également déclaré que le Japon souhaite acheter davantage de pétrole américain.