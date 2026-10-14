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Selon deux sources, les restrictions imposées à Starlink affecteraient les drones intercepteurs ukrainiens et les frappes à moyenne portée
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 14:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ralentissement des services Starlink fournis par SpaceX à l’armée ukrainienne va affecter sa capacité à mener des frappes à moyenne portée et à utiliser des drones intercepteurs pour contrer les drones russes à longue portée, ont déclaré mercredi une source du ministère ukrainien de la Défense et une source militaire.

Les troupes ukrainiennes ont signalé que la connexion Starlink était coupée lorsqu'elles se déplaçaient à grande vitesse, ce qui perturbe considérablement les opérations de drones ukrainiens, dont beaucoup dépendent de l'Internet par satellite pour piloter leurs appareils.

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