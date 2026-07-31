 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon deux sources, la société kazakhe Tengizchevroil reprend ses exportations depuis Batoumi, en Géorgie, en raison de l'arrêt du CPC
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 13:12
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tengizchevroil (TCO), l'opérateur du gigantesque gisement pétrolier de Tengiz au Kazakhstan, a repris ses exportations de pétrole via le port géorgien de Batoumi après une interruption de trois mois, sur fond de perturbations affectant les opérations du Consortium du pipeline de la mer Caspienne (CPC), ont indiqué vendredi deux sources à Reuters.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

CHEVRON
192,540 USD NYSE +0,33%
Gaz naturel
2,76 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
90,39 USD Ice Europ +1,05%
Pétrole WTI
85,35 USD Ice Europ +1,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 554,38 +0,81%
2CRSI
27,12 +2,03%
WORLDLINE
12,43 +24,67%
HAFFNER ENERGY
0,33275 +4,15%
Pétrole Brent
90,41 +1,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank