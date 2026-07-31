Selon deux sources, la société kazakhe Tengizchevroil reprend ses exportations depuis Batoumi, en Géorgie, en raison de l'arrêt du CPC

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Tengizchevroil (TCO), l'opérateur du gigantesque gisement pétrolier de Tengiz au Kazakhstan, a repris ses exportations de pétrole via le port géorgien de Batoumi après une interruption de trois mois, sur fond de perturbations affectant les opérations du Consortium du pipeline de la mer Caspienne (CPC), ont indiqué vendredi deux sources à Reuters.