Selon deux sources, la société kazakhe Tengizchevroil reprend ses exportations depuis Batoumi, en Géorgie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte et ajout de détails tout au long du texte)

Tengizchevroil, l'opérateur du gigantesque gisement de Tengiz au Kazakhstan, a repris ses exportations de pétrole via le port géorgien de Batoumi pour la première fois depuis mars, ont déclaré vendredi deux sources à Reuters.

Plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan transitent généralement par le Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC), la majeure partie provenant des gisements caspiens de Tengiz, Kashagan et Karachaganak. Mais des attaques de drones ainsi que des conditions météorologiques défavorables ont entraîné la suspension du CPC et contraint Tengizchevroil, ou TCO, à se tourner vers des itinéraires alternatifs, plus coûteux.

Lors de la dernière interruption en date, le CPC a suspendu jeudi les expéditions de pétrole brut depuis son terminal de la mer Noire situé à Yuzhnaya Ozereevka, près de Novorossiysk, à la suite d’une attaque de drones contre des pétroliers, a indiqué le consortium. Selon l’une des sources, environ 20 000 tonnes de pétrole provenant de Tengiz ont été expédiées vers le port de Batoumi depuis début juillet. Les deux sources ont souhaité rester anonymes, car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement.

Les restrictions pesant sur les exportations de pétrole via le CPC ont entraîné une forte baisse de la production de pétrole brut au Kazakhstan ces dernières semaines. L’actionnaire principal de TCO est Chevron CVX.N (50%); les autres participations dans le projet sont détenues par ExxonMobil

XOM.N (25%), KazMunayGas KMGZ.KZ (20%) et Lukoil LKOH.MM (5%). Le terminal pétrolier de Batoumi appartient à KazTransOil, la société publique kazakhe d’oléoducs.