Selon Descartes, les importations américaines de conteneurs ont atteint en juillet leur quatrième plus haut niveau historique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Baertlein

Les importations américaines de marchandises conteneurisées ont atteint en juillet leur quatrième plus haut niveau mensuel, les expéditeurs s'étant empressés d'acheminer leurs marchandises avant les changements incertains de la politique tarifaire américaine , a déclaré lundi le fournisseur de technologies pour la chaîne d'approvisionnement Descartes Systems Group.

Les ports maritimes américains ont traité 2,5 millions d’unités équivalentes à 20 pieds (EVP) en juillet, soit une baisse de 4,3 % par rapport au résultat quasi record enregistré en juillet 2025. Au cours des sept premiers mois de 2026, les importations ont reculé de 0,9 % en glissement annuel, tout en restant bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie de COVID, a précisé Descartes. Fin juillet, 10 % des droits de douane mondiaux prévus par la section 122 ont expiré et ont été remplacés par de nouveaux droits de douane pouvant atteindre 12,5 % sur les importations en provenance de 60 pays liés à des allégations de travail forcé .

Les importations en provenance de Chine ont atteint 873.129 EVP en juillet, soit le volume mensuel le plus élevé depuis un an. La Chine expédie plus de marchandises par conteneur vers les États-Unis que tout autre pays, même après que le président Donald Trump a imposé des droits de douane sur ces produits.

Les détaillants tels que Walmart WMT.O , Amazon.com

AMZN.O et Home Depot HD.N représentent environ la moitié de l’ensemble des importations américaines par conteneurs.

La saison traditionnelle de pointe des expéditions, liée à leurs importations de marchandises destinées aux promotions des fêtes d’automne et d’hiver, commence plus tôt et s’étend sur une période plus longue, les expéditeurs ayant dû s’adapter à une série de bouleversements de la chaîne d’approvisionnement, allant de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en cours menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran aux changements rapides des politiques tarifaires américaines.

“Le contexte commercial général reste instable. Le risque accru dans le détroit d’Ormuz, l’évolution des mesures tarifaires américaines, le durcissement des restrictions de tirant d’eau au canal de Panama et la perturbation persistante de la mer Rouge influencent les coûts de fret, les décisions d’acheminement et les stratégies d’approvisionnement”, a déclaré Descartes.