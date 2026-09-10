Selon Descartes, le volume mensuel des importations américaines de conteneurs a atteint en août son troisième plus haut niveau jamais enregistré

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par Lisa Baertlein

Les importationsaméricaines de conteneursmaritimes ont atteint en août leur troisième plus haut niveau mensuel jamais enregistré, la demande de biens de consommation ayant bien résisté malgré l’incertitude persistante entourant la politique commerciale américaine et la hausse de l’inflation liée au conflit entre les États-Unis et Israël contre l’Iran, a déclaré jeudi le fournisseur de technologies pour la chaîne d’approvisionnement Descartes Systems Group.

En août 2026, les volumes d’importations américaines de conteneurs ont atteint 2,6 millions d’unités équivalentes à 20 pieds (EVP), soit une hausse de plus de 3 % par rapport à août 2025 et de près de 22 % par rapport à août 2019, avant la pandémie, a précisé Descartes.

La haute saison habituelle du secteur du transport maritime de conteneurs est survenue quelques mois plus tôt que d’habitude cette année, certains importateurs s’étant empressés d’acheminer leurs marchandises pour éviter les nouveaux droits de douane américains qui ont remplacé ceux annulés par la justice, ainsi qu’une hausse des coûts contractuels du carburant. Les volumes devraient se normaliser au fil de l’année.

« Le contexte commercial général reste instable », a déclaré Descartes, citant les perturbations persistantes autour du détroit d’Ormuz et de la mer Rouge liées à la guerre en Iran, les nouvelles restrictions de transit dans le canal de Panama dues à la sécheresse, ainsi que l’élargissement des droits de douane américains qui ont ébranlé les chaînes d’approvisionnement et fait grimper les coûts de transport.

Les taux au comptant hors contrat entre Shanghai et le port à conteneurs le plus fréquenté des États-Unis, à Los Angeles , s’élevaient jeudi à 7 352 dollars par conteneur de 40 pieds, tandis que ceux entre Shanghai et New York s’élevaient à 9 726 dollars par conteneur de 40 pieds, soit plus du double du prix pratiqué il y a un an, selon le World Container Index de Drewry.

Les importations en provenance de Chine ont totalisé 884 318 EVP en août, soit une hausse de 1,7 % par rapport à l’année précédente. La Chine représentait 34 % du total des importations de conteneurs en août, les plastiques, les meubles et la literie arrivant en tête, a indiqué Descartes.

Les économistes et les analystes considèrent les importations de conteneurs comme un indicateur de la santé des consommateurs américains, dont les dépenses constituent le moteur de l’économie nationale. Les détaillants, notamment Walmart WMT.O et Amazon.com AMZN.O , représentent près de la moitié du volume mondial de conteneurs.