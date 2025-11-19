 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 963,50
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon des sources, TotalEnergies et Chevron sont en tête de la course à l'acquisition d'une participation dans le champ Mopane de Galp en Namibie
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute un contexte sur la Namibie et la présence de Chevron/Total dans ce pays aux paragraphes 3, 5 et 6.) par America Hernandez, Sergio Goncalves et Wendell Roelf

LISBONNE/PARIS, 19 novembre - Les majors pétrolières TotalEnergies TTEF.PA et Chevron CVX.N sont en tête des enchères pour une participation de 40% dans le champ Mopane de Galp GALP.LS en Namibie, ont déclaré quatre sources à Reuters. Les ressources de Mopane sont estimées à au moins 10 milliards de barils , et Galp a déclaré qu'elle annoncerait un gagnant d'ici la fin de l'année .

Les compagnies pétrolières internationales ont afflué en Namibie, qui ne produit pas d'hydrocarbures, après qu'une série de découvertes très médiatisées à partir de 2022 a montré que le pays d'Afrique australe disposait des ressources nécessaires pour devenir l'un des 15 premiers producteurs de pétrole d'ici 2035, selon les données de l'entreprise publique namibienne NAMCOR.

TotalEnergies et Chevron ont refusé de commenter les questions commerciales.

"Les négociations concernant la Namibie progressent avec une liste restreinte de soumissionnaires privilégiés fortement alignés sur Mopane", a déclaré un attaché de presse de Galp, refusant de nommer les entreprises concernées.

Total et Chevron possèdent tous deux des participations dans des gisements de pétrole dans le bassin d'Orange en Namibie, à côté de Mopane, bien que les premiers forages de Chevron n'aient pas permis de trouver des hydrocarbures commerciaux sur le site , comme l'a déclaré la major américaine en janvier.

Total a déclaré vouloir prendre une décision finale d'investissement sur sa propre découverte namibienne, Venus, l'année prochaine , bien qu'une forte teneur en gaz dans son champ ait rendu le développement plus difficile et plus coûteux .

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
153,590 USD NYSE -0,80%
GALP ENERGIA OR
18,058 EUR LSE Intl +1,23%
Gaz naturel
4,37 USD NYMEX +0,02%
Pétrole Brent
63,63 USD Ice Europ -1,84%
Pétrole WTI
59,57 USD Ice Europ -1,85%
TOTALENERGIES
55,2500 EUR Euronext Paris -0,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank