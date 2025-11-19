Selon des sources, TotalEnergies et Chevron sont en tête de la course à l'acquisition d'une participation dans le champ Mopane de Galp en Namibie

(ajoute un contexte sur la Namibie et la présence de Chevron/Total dans ce pays aux paragraphes 3, 5 et 6.) par America Hernandez, Sergio Goncalves et Wendell Roelf

LISBONNE/PARIS, 19 novembre - Les majors pétrolières TotalEnergies TTEF.PA et Chevron CVX.N sont en tête des enchères pour une participation de 40% dans le champ Mopane de Galp GALP.LS en Namibie, ont déclaré quatre sources à Reuters. Les ressources de Mopane sont estimées à au moins 10 milliards de barils , et Galp a déclaré qu'elle annoncerait un gagnant d'ici la fin de l'année .

Les compagnies pétrolières internationales ont afflué en Namibie, qui ne produit pas d'hydrocarbures, après qu'une série de découvertes très médiatisées à partir de 2022 a montré que le pays d'Afrique australe disposait des ressources nécessaires pour devenir l'un des 15 premiers producteurs de pétrole d'ici 2035, selon les données de l'entreprise publique namibienne NAMCOR.

TotalEnergies et Chevron ont refusé de commenter les questions commerciales.

"Les négociations concernant la Namibie progressent avec une liste restreinte de soumissionnaires privilégiés fortement alignés sur Mopane", a déclaré un attaché de presse de Galp, refusant de nommer les entreprises concernées.

Total et Chevron possèdent tous deux des participations dans des gisements de pétrole dans le bassin d'Orange en Namibie, à côté de Mopane, bien que les premiers forages de Chevron n'aient pas permis de trouver des hydrocarbures commerciaux sur le site , comme l'a déclaré la major américaine en janvier.

Total a déclaré vouloir prendre une décision finale d'investissement sur sa propre découverte namibienne, Venus, l'année prochaine , bien qu'une forte teneur en gaz dans son champ ait rendu le développement plus difficile et plus coûteux .