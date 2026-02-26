Selon des sources, Syngenta prévoit de lancer au deuxième trimestre le processus d'introduction en bourse à Hong Kong pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars

Syngenta a engagé des banques pour son introduction en bourse

Selon certaines sources, il pourrait s'agir de l'une des plus importantes introductions en bourse au monde cette année

(Précisions sur le contexte du marché des introductions en bourse de Hong Kong et le contexte sectoriel (paragraphes 10 à 15) par John Revill, Kane Wu et Oliver Hirt

Le groupe suisse Syngenta, spécialisé dans les semences et l'agrochimie, prévoit de déposer au deuxième trimestre une demande d'introduction à la Bourse de Hong Kong pour un montant pouvant aller jusqu'à 10 milliards de dollars et a engagé des banques pour gérer l'introduction en bourse, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait du dossier.

La société bâloise, contrôlée par l'entreprise publique chinoise Sinochem, souhaite lancer l'offre au quatrième trimestre, sous réserve des conditions du marché, ont dit les sources sous couvert d'anonymat car l'information n'était pas encore publique.

Reuters a rapporté ce mois-ci que Syngenta pourrait vendre jusqu'à 20 % de ses actions dans le cadre de l'introduction en bourse , potentiellement l'une des plus importantes au monde cette année, mais que la taille et le calendrier de l'offre n'étaient pas définitifs et pourraient changer en fonction des conditions du marché.

Syngenta a refusé de commenter un éventuel calendrier pour le dépôt du prospectus ou la date de l'introduction en bourse elle-même.

"Nous continuerons à évaluer nos stratégies sur les marchés des capitaux en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs pertinents qui sont dans le meilleur intérêt de nos actionnaires", a déclaré un porte-parole de la société.

"Comme nous l'avons toujours dit, nous avons l'intention de revenir sur le marché des capitaux au moment opportun."

Syngenta a choisi la banque d'investissement chinoise CICC

601995.SS et Goldman Sachs GS.N pour diriger l'introduction en bourse, ont déclaré l'une des deux sources et une troisième personne proche du dossier, ajoutant que Bank of America

BAC.N , CITIC Securities 600030.SS et UBS UBSG.S ont également été engagées pour travailler sur l'introduction en bourse.

Bank of America et UBS se sont refusées à tout commentaire. CICC, Goldman et CITIC Securities n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

COTATIONS À HONG KONG

L'offre de Syngenta renforcera la position de Hong Kong en tant que marché de premier plan pour les introductions en bourse. La bourse de Hong Kong a annoncé jeudi un bénéfice record pour 2025, grâce à une activité boursière soutenue et à l'afflux d'entreprises qui s'introduisent en bourse.

Les introductions en bourse et les ventes secondaires d'actions à Hong Kong ont permis de lever 287 milliards de dollars pour 119 entreprises. Sur l'ensemble des offres, 85 sociétés étaient originaires de Chine continentale et ont représenté environ 70 % des fonds levés, selon les données de la bourse et du LSEG.

Si Syngenta parvient à lever 10 milliards de dollars, l'introduction en bourse serait la troisième plus importante au niveau mondial au cours des cinq dernières années, après Rivian Automotive RIVN.O en 2021 et LG Energy Solution 373220.KS en 2022, selon les données de Dealogic.

Il y a deux ans, Syngenta a renoncé à une demande d'introduction à la Bourse de Shanghai, invoquant l'environnement du secteur et la faiblesse du marché chinois des actions.

L'entreprise est en concurrence avec l'américain Corteva

CTVA.N et les allemands BASF BASFn.DE et Bayer BAYGn.DE sur le marché de 120 milliards de dollars de la protection des cultures et des semences, qui croît d'environ 2 à 3 % par an.

Le secteur connaît actuellement des changements majeurs, BASF prévoyant de séparer et d'introduire en bourse son unité agricole, tandis que Corteva se sépare en deux sociétés cotées en bourse qui se concentrent sur les semences et les pesticides.