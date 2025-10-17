Selon des sources, les raffineurs indiens effectuent de rares achats de bruts guyanais

Deux raffineurs indiens ont acheté 4 millions de barils de pétrole brut guyanais à la major américaine Exxon Mobil XOM.N , qui seront livrés fin 2025 ou début 2026, dans le cadre d'importations rares en provenance du producteur sud-américain, ont indiqué vendredi des sources commerciales.

Indian Oil Corp IOC.NS , le plus grand raffineur du pays en termes de capacité, a acheté 2 millions de barils de brut Golden Arrowhead (GAH), son premier achat de cette qualité, qui arrivera fin décembre ou début janvier, ont déclaré sous le couvert de l'anonymat.

Un autre raffineur, Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS , a acheté pour la première fois du brut Liza et Unity Gold, avec 2 millions de barils qui devraient être livrés au cours de la même période, ont déclaré les sources.

L'Inde diversifie ses approvisionnements en brut en essayant de nouvelles qualités en provenance d'Amérique du Sud, où la production augmente.

L'ajout de nouvelles sources de brut aiderait également les raffineurs à remplacer certaines importations de pétrole russe. Les États-Unis font pression sur New Delhi pour qu'elle cesse d'acheter du brut russe afin d'aider à mettre fin à la guerre en Ukraine.

La Guyane augmente ses exportations car sa production de pétrole par un consortium dirigé par Exxon est passée à 770 000 barils par jour (bpd) après la mise en service de la quatrième installation de production flottante du groupe.

Les exportations de brut du pays ont atteint un niveau record de 938 000 bpj en octobre, selon les données de la société d'analyse Kpler, depuis que le pays a commencé à exporter le dernier grade GAH en juillet.