Selon des sources, les producteurs mondiaux d'aluminium hésitent à proposer des primes au Japon au deuxième trimestre en raison de l'incertitude qui règne au Moyen-Orient

Les producteurs mondiaux d'aluminium ont retiré leurs offres de primes initiales aux acheteurs japonais, ou les ont laissées expirer, car ils mesurent la menace que représente l'escalade du conflit au Moyen-Orient pour les cargaisons passant par le détroit d'Ormuz, ont déclaré quatre sources impliquées dans les négociations trimestrielles sur les prix.

Le Japon est l'un des principaux importateurs de métal en Asie et les primes pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 constituent la référence pour la région.

La semaine dernière, South32 S32.AX et Rio Tinto RIO.AX

RIO.L ont offert aux acheteurs japonais des primes respectives de 220 et 250 dollars par tonne métrique pour les expéditions d'avril-juin, en hausse de 13 % et 28 % par rapport au trimestre en cours, reflétant les primes plus élevées à l'étranger.

L'offre de South32 a expiré vendredi, avant que le conflit ne s'intensifie, tandis que Rio a retiré son offre lundi, déclarant qu'il devait évaluer les perturbations potentielles, ont déclaré les sources.

Les quatre sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat, car il s'agit d'une affaire sensible.

Rio Tinto s'est refusé à tout commentaire.

Même une pénurie d'approvisionnement à court terme pourrait faire grimper les primes régionales de l'aluminium pendant des mois si cela signifie que l'indice de référence pour le trimestre est fixé à des niveaux plus élevés.

"La production d'aluminium au Moyen-Orient, y compris aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, ne semble pas affectée", a déclaré une source chez un producteur.

"Toutefois, si la fermeture du détroit d'Ormuz persiste, les expéditions pourraient être retardées, ce qui pourrait entraîner un resserrement de l'offre mondiale, y compris en Asie", a ajouté la source.

"Nous surveillons actuellement la situation, mais les plans visant à fixer la prime pour le trimestre avril-juin d'ici la fin du mois de mars restent inchangés", a déclaré la source, ajoutant que le producteur prévoit d'émettre une nouvelle offre dès que possible.

Même si le détroit reste fermé, d'autres routes maritimes semblent être disponibles pour l'approvisionnement des Émirats arabes unis, et d'autres sources d'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs en Asie sont également possibles, a déclaré une deuxième source d'une maison de commerce.

"Si les hostilités persistent, il sera nécessaire d'envisager des mesures alternatives", a-t-il ajouté. "S'il est possible de se procurer des métaux primaires, il sera probablement difficile de trouver des substituts pour les produits à valeur ajoutée

Le Japon a importé environ 20 % des lingots d'aluminium primaire du Moyen-Orient en 2025.

Pour le trimestre allant de janvier à mars, les acheteurs japonais ont accepté de payer une prime de 195 dollars par tonne

PREM-ALUM-JP , soit une augmentation de 127% par rapport au trimestre précédent, reflétant les craintes d'un resserrement de l'offre.

Les négociations trimestrielles sur les prix entre les acheteurs japonais et les producteurs ont commencé la semaine dernière et devraient se poursuivre dans le courant du mois.