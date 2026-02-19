Selon des sources, le rachat par la direction de Gunvor valorise le groupe commercial à environ 5 milliards de dollars

Le rachat du négociant en matières premières Gunvor par ses cadres a valorisé le groupe à environ 5 milliards de dollars, selon deux sources et un calcul de Reuters basé sur le financement de l'opération via un prêt au personnel.

Le fondateur de Gunvor, Torbjorn Tornqvist, a accordé un prêt de plus de 4 milliards de dollars aux employés pour le rachat, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de l'opération.

Ce prêt valorise Gunvor à environ 5 milliards de dollars, sur la base de la participation de 86% de Tornqvist dans l'entreprise, selon les calculs des deux sources et de Reuters.

Le financement de l'opération donne un rare aperçu de l'évaluation d'une entreprise privée de négoce de matières premières.

Le montant du prêt et ses modalités de remboursement n'ont pas été communiqués précédemment.

Gunvor et un représentant de Tornqvist se sont refusés à tout commentaire.

Les employés de Gunvor, dirigés par le directeur général Gary Pedersen, rembourseront le prêt du vendeur sur une période de 10 ans à partir des dividendes annuels, ont indiqué les deux sources. Le remboursement peut être prolongé au-delà de 10 ans, a précisé l'une des deux sources.

Tornqvist a accepté de se retirer et de vendre la totalité de sa participation de 86 % dans Gunvor en décembre, quelques semaines après que le Trésor américain a bloqué son offre d'achat d'actifs de la société russe Lukoil.

Les maisons de commerce sont rarement mises sur le marché et changent généralement de mains lorsque de jeunes dirigeants deviennent actionnaires en rachetant des cadres plus âgés. Cela peut prendre des années et le prix ou l'évaluation n'est généralement pas divulgué.

Cette structure, connue sous le nom de partenariat détenu par les salariés, n'est pas propre aux sociétés de négoce de matières premières telles que Vitol et Trafigura. Certaines grandes banques d'investissement, comme Goldman Sachs, étaient à l'origine des sociétés de personnes. Goldman Sachs est entrée en bourse en 1999. Le groupe minier Glencore était également un partenariat avant d'être introduit en bourse en 2011.

De nombreux grands négociants en matières premières, dont Vitol et Mercuria, ne divulguent pas publiquement la valeur de leurs capitaux propres.

Le rapport annuel 2025 de Trafigura fait état de 16,2 milliards de dollars de capitaux propres. La dernière fois que Gunvor a publié ses capitaux propres, c'était en 2024, avec un montant de 6,5 milliards de dollars.

Le prix de rachat de Gunvor, d'environ 5 milliards de dollars, est inférieur au chiffre de 2024 parce que Tornqvist a exclu certains actifs de l'opération, notamment ceux liés à ses loisirs nautiques et au financement d'une équipe de voile professionnelle, a déclaré l'une des sources.

Ces dernières années, les sociétés de négoce ont acheté des actifs physiques, tels que des raffineries de pétrole, mais leurs principaux actifs sont généralement constitués par leur personnel, ce qui complique l'évaluation de l'entreprise. En outre, le personnel d'une société de négoce peut être fluctuant, car les négociants peuvent passer à la concurrence si on leur offre plus d'argent.

Gunvor a négocié plus de 230 millions de tonnes de pétrole et de carburants en 2024, soit moins de la moitié du volume du premier négociant mondial Vitol.