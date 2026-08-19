Selon des sources, KKR est en tête de la course aux enchères pour une participation minoritaire dans la société malaisienne Avisena

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui

KKR & Co KKR.N est désormais le candidat favori pour acquérir une participation minoritaire dans Avisena Healthcare, dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser la société malaisienne de soins de santé à environ 1,5 milliard de ringgits (soit 370 millions de dollars), ont indiqué deux personnes directement informées du dossier.

* Les parties pourraient signer un accord dès le début du mois de septembre, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car il s'agit d'une affaire privée.

* Reuters avait rapporté le 2 juillet que les sociétés d’investissement mondiales Bain Capital et KKR, ainsi que la société de capital-investissement KV Asia Capital, spécialisée dans l’Asie du Sud-Est, avaient été présélectionnées pour acquérir environ 20 % à 25 % d’Avisena dans le cadre d’une opération dont la valeur pourrait s’élever à 300 millions à 400 millions de ringgits.

* KKR et Bain Capital ont refusé de commenter. Avisena Healthcare et KV Asia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Cette opération intervient alors que les actifs du secteur de la santé en Asie du Sud-Est suscitent l’intérêt des investisseurs. La hausse des revenus, le vieillissement de la population et la demande de soins médicaux privés ont soutenu ce secteur.

* La société malaisienne Sunway Healthcare a levé 2,9 milliards de ringgits lors d’une introduction en Bourse cette année, la plus importante du pays depuis neuf ans. TPG a mandaté des banques pour étudier les options concernant Asia OneHealthcare, notamment une vente potentielle ou une introduction en Bourse.

* Avisena a vu le jour en 1996 sous la forme d’un petit établissement médical à Shah Alam et a changé de nom en 2018, selon son site web. Depuis, le groupe s’est développé et comprend désormais l’Avisena Specialist Hospital, l’Avisena Specialist Hospital 2 et l’Avisena Renal Care.

* Elle dispose de cinq établissements médicaux, de plus de 75 spécialistes résidents répartis dans 60 domaines de spécialité et accueille chaque année plus de 250 000 patients locaux et internationaux, comme l’indique son site web.

(1 dollar = 4,0560 ringgits)