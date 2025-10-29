 Aller au contenu principal
Selon des sources, Francisco Partners achèterait Jamf dans le cadre d'une opération de privatisation
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 02:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

La société de capital-investissement Francisco Partners est sur le point d'acheter le fournisseur de logiciels de gestion d'appareils Jamf JAMF.O , ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire, ce qui rendrait la société privée un peu plus de cinq ans après ses débuts sur le marché.

Vista Equity Partners, qui détient 34 % de Jamf, devrait se désengager dans le cadre de la transaction, ont indiqué les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées car l'accord est confidentiel. La transaction devrait être approuvée définitivement mardi et pourrait être annoncée dès mercredi, a ajouté l'une des sources.

Jamf, Francisco Partners et Vista Equity n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les sources n'ont pas donné de détails sur les conditions de l'opération. La capitalisation boursière de Jamf s'élevait à environ 1,5 milliard de dollars à la clôture du marché mardi.

L'opération mettrait fin à une période difficile pour les actionnaires de Jamf. L'action de la société a plongé de 65 % depuis son introduction en bourse en juillet 2020 et a perdu environ 32 % au cours des 12 derniers mois.

Jamf, dont le siège est à Minneapolis, fournit des solutions de gestion et de sécurité des appareils qui permettent aux équipes informatiques de gérer à distance et à grande échelle les appareils Apple, notamment les MacBooks, les iPads et les iPhones.

Bien que son chiffre d'affaires ait augmenté de 15 % d'une année sur l'autre pour atteindre 175,5 millions de dollars au deuxième trimestre et qu'elle ait revu à la hausse ses prévisions pour l'année, Jamf a eu du mal à atteindre la rentabilité.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

