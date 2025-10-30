Chine: pour la prochaine mission spatiale, un jeune astronaute et des rongeurs

Zhang Jingbo (C), porte-parole du Programme spatial habité de la Chine, avec des membres du personnel après une conférence de presse sur la mission spatiale habitée Shenzhou-21, un jour avant le lancement de la mission au Centre de lancement de satellites de Jiuquan à Jiuquan, dans la province de Gansu, le 30 octobre 2025 ( AFP / Hector RETAMAL )

La prochaine équipe de la station orbitale chinoise Tiangong sera composée du plus jeune astronaute de l'histoire chinoise à effectuer une mission spatiale ainsi que de quatre souris, ont annoncé les autorités jeudi.

Le décollage de la mission Shenzhou-21 est prévu vendredi à 23H44 (15H44 GMT) depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, a indiqué Zhang Jingbo, porte-parole de l'Agence chinoise des vols spatiaux habitées (CMSA).

La station spatiale Tiangong, qui comporte une équipe de trois astronautes en rotation tous les six mois, est le fleuron du programme spatial chinois.

L'ingénieur Wu Fei, tout juste 32 ans, est en passe de devenir le plus jeune astronaute chinois à partir en mission dans l'espace.

"Je me sens incroyablement chanceux", a-t-il déclaré devant les journalistes jeudi. "Que mon rêve puisse s'intégrer dans le glorieux parcours du programme spatial chinois est la plus grande chance que cette époque m'ait accordé."

L'équipe sera dirigée par le pilote Zhang Lu, 48 ans, qui a participé à la mission Shenzhou-15 il y a plus de deux ans. Le spécialiste de charge utile Zhang Hongzhang, 39 ans, complète l'équipe pour cette mission.

Feront également partie du voyage quatre souris - deux mâles et deux femelles - qui seront les sujets des premières expériences réalisées en orbite par la Chine sur des rongeurs, a encore annoncé Zhang Jingbo.

Le commandant Zhang Lu a dit être confiant dans le fait que l'équipe pourra "rendre compte" de la mission "avec succès".

Le programme spatial du pays, le seul avec celui des Etats-Unis et de la Russie (et de l'ex-Union soviétique) à être en mesure d'envoyer en autonomie des êtres humains dans l'espace, a également fait atterrir des sondes sur Mars et la Lune.

La Chine a considérablement développé son programme spatial depuis une trentaine d'années. Le pays asiatique avait posé en 2019 un engin sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. En 2020, il a rapporté des échantillons de la face visible de la Lune et finalisé Beidou, son système de navigation par satellite.

Pékin assure vouloir envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030, où il espère construire une base.

Jeudi, la CMSA a déclaré qu'elle "maintenait fermement" cet objectif et présenté une série de "tests cruciaux à venir" en préparation, notamment les essais de son atterrisseur lunaire Lanyue et de son vaisseau spatial habité Mengzhou.

Le géant asiatique a injecté des milliards d'euros dans son programme spatial afin de rattraper les Etats-Unis et la Russie et de réaliser ce que le président Xi Jinping appelle le "rêve spatial" du peuple chinois.