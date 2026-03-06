Selon des sources de sécurité, un incendie s'est déclaré dans des locaux de Halliburton et de KBR à Bassorah, en Irak, à la suite d'une attaque de drone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un incendie a éclaté dans des bureaux et des entrepôts appartenant aux sociétés américaines Halliburton et KBR après qu'une attaque de drone à Bassorah, en Irak, a visé un complexe abritant des employés de sociétés pétrolières étrangères, ont déclaré des sources de sécurité à Reuters vendredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer