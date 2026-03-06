 Aller au contenu principal
Selon des sources de sécurité, un incendie s'est déclaré dans des locaux de Halliburton et de KBR à Bassorah, en Irak, à la suite d'une attaque de drone
06/03/2026 à 22:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un incendie a éclaté dans des bureaux et des entrepôts appartenant aux sociétés américaines Halliburton et KBR après qu'une attaque de drone à Bassorah, en Irak, a visé un complexe abritant des employés de sociétés pétrolières étrangères, ont déclaré des sources de sécurité à Reuters vendredi.

Guerre en Iran

A lire aussi

  • La fumée de frappes aériennes dans une zone centrale de Téhéran, le 6 mars 2026.en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Trump veut la "capitulation" de l'Iran, le pétrole flambe
    information fournie par AFP 07.03.2026 00:11 

    Donald Trump a exigé vendredi la "capitulation" de l'Iran, toujours sous le feu des bombes américaines et israéliennes, tandis que les cours du pétrole ont flambé de 30% après une semaine d'un conflit régional sans précédent. Au septième jour de la guerre contre ... Lire la suite

  • Fitch rend son verdict sur la note de la France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Fitch maintient la note de la France, à l'économie solide malgré une dette publique élevée
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:54 

    L'agence de notation Fitch a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ avec perspective stable, soulignant la solidité de son économie et de ses institutions, tout en pointant une dette publique élevée et un contexte politique qui limite ... Lire la suite

  • De la fumée et des flammes au-dessus du site de frappes aériennes sur un quartier du centre de Téhéran, le 6 mars 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:49 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient: - L'aéroport de Bagdad encore visé Une nouvelle attaque de drones a visé dans la nuit de vendredi à samedi l'aéroport de Bagdad, qui abrite une base militaire et une installation diplomatique américaine, ... Lire la suite

  • Combinaison de photos du président ukrainien Volodymyr Zelensky (G, 20 février 2026 à Kiev) et du Premier ministre hongrois Viktor Orban (D, le 26 juin 2025 à Bruxelles) ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Pétrole russe: le bras de fer se durcit entre Orban et Zelensky
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:12 

    La Hongrie a libéré et expulsé vendredi sept citoyens ukrainiens alors que le bras de fer se durcit entre Viktor Orban et Volodymyr Zelensky, qui ont échangé des menaces dans leur dispute sur le transit de pétrole russe pour la Hongrie et le blocage par Budapest ... Lire la suite

