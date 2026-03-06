Selon des sources de sécurité, un incendie s'est déclaré dans des locaux de Halliburton et de KBR à Bassorah, en Irak, à la suite d'une attaque de drone

Un incendie a éclaté dans des bureaux et des entrepôts appartenant aux sociétés américaines Halliburton et KBR après qu'une attaque de drone à Bassorah, en Irak, a visé un complexe abritant des employés de sociétés pétrolières étrangères, ont déclaré des sources de sécurité à Reuters vendredi.