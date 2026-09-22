Selon des informations financières, Trump a acheté et vendu des actions de SpaceX, la société de Musk, en juillet

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(Ajout du cours de l'action au paragraphe 4)

par Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump a acheté pour un montant pouvant atteindre 50 000 dollars d’actions et vendu pour un montant pouvant atteindre 15 000 dollars d’actions de SpaceX, la société d’Elon Musk , en juillet, selon une déclaration financière publique. Ces dernières transactions impliquaient une entreprise sous-traitante du gouvernement dirigée par son ancien conseiller.

Trump a acheté entre 15 001 et 50 000 dollars d’actions de SpaceX le 10 juillet, selon une déclaration financière qu’il a signée le 8 septembre. Il a vendu entre 1 001 et 15 000 dollars d’actions le 17 juillet, selon cette même déclaration.

Ces dernières transactions ajoutent un nouveau lien financier entre le président et la société de fusées de Musk, à un moment où l’administration prend des décisions susceptibles d’influencer la situation financière de l’entreprise.

SpaceX a fixé le prix de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis le 12 juin, valorisant ce fournisseur de services spatiaux, satellitaires et d’IA à 1 770 milliards de dollars. Reuters avait précédemment rapporté que Trump avait acheté des actions de SpaceX en juin.

Le cours de l’action SpaceX a chuté de 15 % entre le 10 et le 17 juillet, période durant laquelle Trump a effectué ces transactions.

Dans une déclaration adressée à Reuters à l’époque, le porte-parole de la Maison Blanche, Davis Ingle, avait indiqué que des institutions financières tierces géraient de manière indépendante le portefeuille du président et reproduisaient “des indices reconnus, tels que le Schwab 1000”.

Le porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ces transactions de juillet.

Ces achats et ventes faisaient partie des plus de 1 000 transactions effectuées par le président en juillet. Le Bureau de l’éthique gouvernementale, chargé de recueillir les déclarations d’intérêts des responsables américains, a publié le formulaire sur son site web mardi.

Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement le montant précis de l’investissement de Trump, car les responsables fédéraux utilisent des fourchettes pour déclarer la valeur de leurs actifs sur leurs formulaires de déclaration financière.

SpaceX est un sous-traitant de l’armée américaine, , et sollicite souvent des autorisations auprès des agences fédérales.