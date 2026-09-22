Selon des experts juridiques, l'interdiction imposée par Trump aux médias à la Maison Blanche a peu de chances d'être validée par la justice

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* Une action en justice intentée par les médias affirme que le Premier Amendement protège la liberté de la presse

* Selon des experts juridiques, l'on ne peut interdire l’accès aux médias au motif qu’on n’apprécie pas leur couverture médiatique

* Les accréditations des médias sont suspendues, CNN suspend la couverture télévisée en pool

par Jack Queen

La décision du président américain Donald Trump d’interdire l’accès à la Maison Blanche à plusieurs médias en raison de son mécontentement face à leur couverture médiatique est susceptible d’enfreindre les interdictions légales américaines relatives à la discrimination fondée sur les opinions par le gouvernement, ont déclaré quatre experts juridiques à Reuters.

L’annonce faite vendredi par Trump de son intention d’interdire l’accès à CNN, MSNOW et Politico pour avoir relayé ce qu’il qualifie de « FAUSSES INFORMATIONS » constitue la dernière mesure en date prise par son administration pour restreindre l’accès de la presse, s’inscrivant dans le cadre d’une campagne de pression plus large menée par le président républicain contre les reportages qui lui déplaisent. Trump a déclaré samedi qu’il pourrait également interdire l’accès à d’autres médias .

La justification avancée par le président pour cette interdiction pourrait bien causer sa perte en cas de recours judiciaire, car les tribunaux américains ont depuis longtemps établi que le gouvernement ne peut subordonner l’accès de la presse à une couverture favorable dès lors qu’il a ouvert un espace aux médias, selon des experts juridiques.

« Ils ne sont pas tenus d’autoriser qui que ce soit à entrer, mais une fois qu’ils l’ont fait, ils ne peuvent pas décider qui peut entrer en fonction de son point de vue ou du contenu de ses articles », a déclaré Lucy Dalglish, professeure de journalisme à l’université du Maryland.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que les médias étaient tout à fait capables de couvrir l’actualité depuis l’extérieur de la Maison Blanche.

« Les "fake news" n’ont pas leur place dans le Bureau ovale du président. Les mensonges qu’elles colportent portent préjudice au public américain et sapent les fondements mêmes de notre démocratie », indique le communiqué.

Dans une plainte déposée lundi devant le tribunal fédéral de Washington D.C., CNN, MSNOW et Politico ont affirmé que cette interdiction constituait une mesure de rétorsion illégale à l’encontre d’un discours protégé par le Premier Amendement et violait leur droit à une procédure régulière.

« Cette interdiction ne saurait constituer une atteinte plus directe au Premier Amendement ni une violation plus flagrante de nos principes constitutionnels les plus fondamentaux », ont déclaré ces médias.

Le juge fédéral américain Timothy Kelly, qui avait empêché Donald Trump d’interdire l’accès à un journaliste de CNN lors de son premier mandat, a fixé à mercredi une audience concernant la demande des médias visant à obtenir une ordonnance restrictive temporaire bloquant cette mesure.

La presse ne dispose pas d’un accès illimité à la Maison Blanche, et les présidents jouissent d’une plus grande latitude quant à l’accès à des espaces strictement contrôlés et à capacité limitée, tels que le Bureau ovale et Air Force One.

La Maison Blanche a pour pratique de longue date de sélectionner des journalistes dits « du pool » qui suivent le président lors de ses déplacements et diffusent les informations aux autres médias. CNN fait partie du pool télévisé, qui a suspendu sa couverture lundi.

En juin 2025, une cour d’appel de Washington D.C. a estimé que Donald Trump avait probablement le droit d’interdire l’accès à l’Associated Press à certains espaces, notamment le Bureau ovale, mais pas aux installations de presse de la Maison Blanche dans leur ensemble. Donald Trump avait exclu l’AP du pool de journalistes couvrant ses déplacements parce que l’agence n’avait pas adopté le nom de « Gulf of America », qu’il préférait donner au Golfe du Mexique. Une décision définitive est toujours en attente.

CARTES DE PRESSE DÉSACTIVÉES

CNN, MSNOW et Politico ont indiqué dans leur plainte que leurs journalistes s’étaient vu refuser l’accès à l’enceinte de la Maison Blanche samedi et qu’on leur avait signifié que leurs « hard passes », délivrés aux représentants des médias ayant fait l’objet d’une vérification et titulaires d’une accréditation, avaient été désactivés.

Ces médias ont déclaré n’avoir reçu aucun préavis concernant cette interdiction ni n’avoir eu la possibilité de contester la décision de Trump, ce qui, selon eux, constituait une violation de leur droit à une procédure régulière en vertu des protections du Cinquième Amendement contre tout traitement inéquitable de la part du gouvernement.

Selon Douglas Mirell, avocat spécialisé dans le Premier Amendement, le gouvernement est autorisé à restreindre l’accès des journalistes s’ils sont considérés comme des risques pour la sécurité, mais il doit disposer d’un motif clair pour le faire et respecter les procédures établies qui donnent aux journalistes la possibilité de contester cette décision.

« Il doit exister une raison non arbitraire et impérieuse pour restreindre l’accès, et le simple fait de ne pas partager l’opinion de quelqu’un n’a jamais constitué une raison impérieuse au regard du Premier Amendement », a déclaré M. Mirell.

En mars, un juge fédéral a empêché l’ du département américain de la Défense de mettre en œuvre des règlements qui auraient permis aux responsables de révoquer les accréditations de presse au Pentagone des journalistes s’ils cherchaient à obtenir des informations dont la divulgation au public n’était pas autorisée.

Le ministère a déclaré que ces nouvelles règles visaient à protéger la sécurité nationale. Mais l’ NYT.N du New York Times a fait valoir dans une action en justice que ces changements permettraient au Pentagone d’exclure des médias dont la couverture était jugée défavorable par le ministère.

Le juge fédéral américain Paul Friedman a accédé à la demande du Times visant à obtenir une ordonnance préliminaire bloquant cette mesure, estimant qu’elle violait les Premier et Cinquième Amendements en raison de son caractère vague, de sa portée excessivement large et du fait qu’elle « fait de toute collecte d’informations et de tout reportage non approuvés par le ministère » un motif potentiel de révocation de l’accréditation d’un journaliste.

L’administration Trump fait appel de cette décision.