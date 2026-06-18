Selon des données, trois superpétroliers battant pavillon saoudien ont traversé le détroit d'Ormuz après la signature de l'accord avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Reprise des traversées dans le détroit après la signature d'un accord

* Les responsables des secteurs du transport maritime et de l'assurance restent prudents

* Ils affirment que les opérations de déminage doivent commencer de toute urgence

(Mise à jour concernant d'autres pétroliers se préparant à traverser le détroit aux paragraphes 6 et 7, commentaires du secteur aux paragraphes 15 à 22) par Jonathan Saul et Siyi Liu

Trois superpétroliers battant pavillon saoudien, transportant 6 millions de barils de brut, ainsi que d’autres navires, ont traversé le détroit d’Ormuz quelques heures après que le président américain Donald Trump a signé un accord avec l’Iran visant à mettre fin à leur conflit, selon les données de suivi des navires publiées jeudi.

Les navires diffusaient leurs positions alors qu’ils traversaient le détroit jeudi, après avoir dissimulé pendant des semaines leurs déplacements dans cette voie navigable en désactivant leurs transpondeurs.

Ces départs depuis les ports saoudiens ont représenté le plus grand nombre de passages dans le détroit depuis des semaines, selon une analyse de Reuters sur les mouvements maritimes.

Le plus grand producteur de l’OPEP a principalement utilisé son terminal portuaire de Yanbu, sur la mer Rouge, pour exporter son pétrole après la fermeture de facto du détroit d’Ormuz pendant le conflit, empêchant ainsi des centaines de millions de barils de pétrole de quitter les ports du Golfe et portant préjudice aux autres producteurs de la région.

Le groupe maritime saoudien Bahri, qui gère ces trois pétroliers, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Signe supplémentaire de la reprise du trafic, trois pétroliers distincts chargeaient du pétrole près du port de Fujaïrah, aux Émirats arabes unis, à l’extérieur du détroit, dont deux faisaient déjà route vers l’Europe avec leur cargaison, selon les données de suivi des navires fournies jeudi par Kpler.

Fujairah figurait parmi les terminaux touchés par l’Iran pendant la guerre, qui a débuté le 28 février lorsque les États-Unis et Israël l’ont attaqué.

LES NAVIRES EN MOUVEMENT

Les États-Unis et l’Iran ont publié le texte d’un accord provisoire que leurs présidents ont signé mercredi pour mettre fin à la guerre, bien que Donald Trump ait menacé de reprendre les attaques et de tuer des responsables iraniens s’ils ne respectaient pas leurs engagements.

Le pétrolier Aframax Tong Lin Wan, battant pavillon de Hong Kong, qui avait chargé du naphta à la raffinerie de Ruwais à Abu Dhabi début mars et était resté dans le golfe depuis lors, a traversé le détroit jeudi, selon les données de LSEG.

Le méthanier “Mraikh”, contrôlé par QatarEnergy, a également traversé le détroit jeudi, selon les données de LSEG et de Kpler. Il a chargé sa cargaison à Ras Laffan les 12 et 13 juin et doit la livrer à Port Qasim, au Pakistan, le 18 juin.

QatarEnergy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un autre pétrolier de moyenne portée battant pavillon de Hong Kong, le Ye Chi, a longé l’île iranienne de Larak, mais il s’est depuis arrêté dans le détroit d’Ormuz, selon les données de LSEG.

Le Tong Lin Wan et le Ye Chi sont tous deux gérés par COSCO Shipping Energy Transportation 600026.SS , selon les données de LSEG.

COSCO Shipping n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LE SECTEUR RESTE PRUDENT

Cependant, les responsables des secteurs du transport maritime et de l’assurance sont restés prudents jeudi, attendant davantage de garanties et de détails concernant cet accord.

Les États-Unis autoriseront l’Iran à commencer immédiatement à vendre du pétrole et du carburant dans le cadre du protocole d’accord, a déclaré mardi un haut responsable américain.

INTERTANKO, qui représente les armateurs indépendants de pétroliers à l’échelle mondiale, a déclaré que le secteur avait besoin de précisions sur la sécurité de la navigation, le déminage devant commencer “dès que possible”, ajoutant que les zones à risque de mines devaient être rendues publiques.

L’organisation a précisé que “les navires doivent avoir l’assurance qu’ils ne feront plus l’objet d’attaques”.

“Certains navires vont bien sûr commencer à circuler. C’est tout à fait naturel”, a déclaré Tim Wilkins, directeur général d’INTERTANKO.

Outre la menace des mines , des éclaircissements étaient nécessaires “concernant les sanctions, la législation antiterroriste et le paiement des péages”, a déclaré jeudi, dans un autre contexte, Sheila Cameron, directrice générale de la Lloyd’s Market Association.

“Le chemin vers la reprise dans le Golfe sera long et compliqué”, a déclaré Mme Cameron, dont l’association représente les intérêts de toutes les sociétés de souscription du marché d’assurance Lloyd’s de Londres.

“Il faudra des mois pour que le transport maritime international retrouve une certaine normalité, alors que les navires se trouvent au mauvais endroit et que les chaînes d’approvisionnement sont perturbées.”