Selon des documents, le site de vente en ligne chinois Temu a accepté de se soumettre à des restrictions en matière de protection des données pour régler un litige au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration du Texas, de détails supplémentaires; pas de commentaire immédiat de Temu dans les paragraphes 3 à 11)

par Jody Godoy et David Shepardson

Le distributeur en ligne chinois Temu a accepté de régler les plaintes relatives à la protection des données déposées par le Texas et limitera la manière dont il traite les données personnelles des acheteurs de cet État, selondes documents rendus publics vendredi.

Temu fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires intentées par des États américains qui craignent que l’entreprise ne collecte illégalement des données d’utilisateurs américains auxquelles le gouvernement chinois pourrait avoir accès. Le Texas est le premier État à avoir réglé ces litiges. C’est également la première fois que l’entreprise accepte de conserver les données personnelles sur des serveurs américains et de limiter les cas dans lesquels elles peuvent être transmises en Chine, ont déclaré des responsables texans.

Temu a également accepté de réaliser chaque année des tests indépendants de sécurité des produits afin d’identifier ceux contenant des substances chimiques et des matériaux dangereux. Temu doit retirer tout produit contenant des matériaux dangereux, résilier le contrat du vendeur et de ses boutiques affiliées, informer les consommateurs texans concernés et procéder à des remboursements intégraux.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré que l’accord exigeait également de Temu "qu’elle mette en œuvre de nouveaux audits rigoureux des produits et des normes de sécurité afin de protéger les consommateurs contre les matériaux dangereux présents dans les produits, notamment les vêtements et les articles pour enfants".

Il a ajouté que cela empêcherait Temu de collecter et d’utiliser les données des Américains.

Temu comptait plus de 82,4 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis en septembre 2023, a indiqué le bureau de Ken Paxton.

Temu versera 3 millions de dollars à l’État dans le cadre de cet accord, et le Texas a précisé que le non-respect de diverses dispositions relatives à la sécurité des données entraînerait une amende potentielle de 8 millions de dollars pour chaque année où une infraction serait constatée.

Plusieurs États ont intenté une action en justice contre Temu à la suite de rapports alléguant que Temu et sa société mère PDD Holdings < PDD.O > utilisaient des mécanismes intrusifs dans leurs applications.

Temu, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, a nié toute faute dans les documents relatifs à l’accord et sera également tenue de faire appel à un auditeur tiers spécialisé en cybersécurité afin d’examiner le code de l’application à la recherche de logiciels malveillants et de logiciels espions, l’une des principales préoccupations qui avait poussé le Texas à intenter une action en justice en février.

Aux termes de l’accord, Temu a accepté de ne transmettre à la Chine que les données nécessaires à la réalisation d’une transaction, telles que les adresses de livraison.

Le Texas a affirmé que Temu utilisait un code permettant un niveau d’accès inapproprié aux appareils des utilisateurs. Temu a nié ces allégations.