Selon des documents judiciaires, Meta a réglé le premier litige aux États-Unis concernant les frais scolaires liés à la santé mentale des jeunes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de Meta au paragraphe 3, d'informations contextuelles sur l'affaire aux paragraphes 2, 4 à 6)

Meta Platforms META.O a conclu jeudi un accord dans la première affaire devant être jugée, visant à faire supporter aux entreprises de réseaux sociaux les coûts que les districts scolaires affirment avoir engagés pour lutter contre une crise de santé mentale qui aurait été alimentée par ces plateformes.

Cet accord met pleinement fin à une action en justice intentée par un district scolaire du Kentucky, faisant suite à des accords antérieurs conclus par les co-défendeurs GOOGL.O YouTube (filiale d'Alphabet), Snap SNAP.N et TikTok. L'affaire devait être jugée le 15 juin devant un tribunal fédéral à Oakland, en Californie.

“Nous avons réglé cette affaire à l'amiable et restons concentrés sur notre travail de longue date visant à mettre en place des protections telles que les comptes pour adolescents, qui aident les jeunes à rester en sécurité en ligne, tout en offrant aux parents des outils de contrôle simples pour soutenir leurs familles,” a déclaré un porte-parole de Meta.

Le district scolaire du comté de Breathitt, une petite circonscription rurale des Appalaches, a accusé ces entreprises d’avoir conçu leurs plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs accros, provoquant anxiété, dépression et automutilation chez les élèves, et laissant aux écoles le soin de gérer les conséquences.

Breathitt fait partie des quelque 1.200 districts scolaires ayant intenté des poursuites similaires. Son affaire a été choisie comme affaire phare, ou affaire type, pour ces poursuites.

Le procès visait à obtenir plus de 60 millions de dollars pour couvrir les coûts liés à la lutte contre l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des élèves et pour financer un programme de santé mentale sur 15 ans visant à atténuer le problème. Il visait également à obtenir une ordonnance du tribunal obligeant les entreprises à modifier leurs plateformes afin de réduire les fonctionnalités addictives.