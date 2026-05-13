Selon des documents judiciaires, le directeur d'OpenAI, Altman, détient plus de 2 milliards de dollars de participations dans des entreprises ayant eu des relations commerciales avec OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Altman s'est récusé des transactions d'OpenAI concernant ses investissements et a témoigné devant le tribunal

* Dix procureurs généraux républicains exhortent la SEC à examiner minutieusement les documents d'OpenAI avant son introduction en bourse

* Le procès intenté par Musk invoque un abus de confiance, réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts et la destitution d'Altman

(Mises à jour pour ajouter des liens hypertextes) par Kenrick Cai

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, détient plus de 2 milliards de dollars dans des sociétés ayant fait affaire avec l'entreprise d'intelligence artificielle, selon un document judiciaire, alors qu'Altman fait face à des accusations de conflits d'intérêts de la part des procureurs généraux d'État et d'Elon Musk, ainsi qu'à une enquête du Congrès américain.

La liste des investissements a été présentée mardi devant le tribunal lors des audiences relatives au procès intenté par Musk, qui réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts ainsi que la destitution d'Altman de ses fonctions de dirigeant et de membre du conseil d'administration. Les allégations de Musk incluent la violation d'une fiducie caritative et l'enrichissement sans cause. Altman a rejeté ces allégations et a déclaré devant le tribunal qu'il s'était récusé des discussions clés avec les entreprises dans lesquelles il avait investi.

Mardi, dix procureurs généraux américains ont également demandé à la Commission américaine des opérations boursières (SEC) d'examiner minutieusement les documents d'OpenAI en vue d'une introduction en bourse attendue , et la commission de surveillance et de réforme gouvernementale de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé la semaine dernière à Altman des informations sur les politiques d'OpenAI visant à prévenir les conflits d'intérêts.

Mardi, devant le tribunal, Steven Molo, l'avocat principal de Musk, a présenté un document révélant les participations d'Altman dans neuf entreprises ayant fait affaire avec OpenAI, ainsi que leur juste valeur marchande au 31 décembre 2025.

PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS

Altman ne détient pas de participation directe dans OpenAI, bien qu'il ait amassé une fortune nette de 4 milliards de dollars, selon les estimations de Forbes, grâce à des investissements en capital-risque réalisés avant et pendant son mandat chez OpenAI. La liste des sociétés ayant conclu des accords avec OpenAI comprenait une participation de 1,7 milliard de dollars dans la société d'énergie de fusion Helion Energy, une participation de 633 millions de dollars dans la société de logiciels financiers Stripe et une participation de 258 millions de dollars dans la société pharmaceutique spécialisée dans l'anti-vieillissement Retro Biosciences, toutes ayant conclu des accords avec OpenAI.

Le document a également révélé qu'Altman avait cédé sa participation dans Reddit RDDT.N d'ici la fin de 2025. Les participations d'Altman valaient plus de 600 millions de dollars le jour de l'introduction en bourse de la société en 2024, selon les documents déposés auprès de la SEC à l'époque. Parmi les autres sociétés figurant sur la liste figuraient le fabricant de puces Cerebras, le fabricant de logiciels de gestion des ressources humaines Degree, connu sous le nom de Lattice, le fabricant d’appareils d’IA Humane, le fabricant de logiciels d’IA Software Applications et la société pharmaceutique spécialisée dans l’IA Trialspark, désormais connue sous le nom de Formation Bio.

Altman était ami avec les fondateurs d’Helion et a investi pour la première fois dans la société en 2015, a-t-il déclaré. La société, qui vise à construire la première centrale à fusion au monde, ne génère aucun chiffre d’affaires mais a été évaluée à 5,4 milliards de dollars sur le marché privé.

Altman a déclaré avoir demandé au conseil d’administration d’OpenAI d’étudier la possibilité de collaborer avec Helion fin 2022 et s’être porté garant de la qualité de cette transaction. Helion a d’abord signé un accord visant à garantir l’approvisionnement énergétique futur d’OpenAI en 2024. Altman s’est retiré du conseil d’administration d’Helion en mars 2026, alors que les deux sociétés envisageaient un accord de plus grande envergure.

Altman a déclaré à propos de l'accord de 2024 qu'il s'était « récusé des deux côtés » et n'avait pas signé l'accord.

Molo a déclaré qu'Altman se trouvait dans une « situation de conflit d'intérêts évident » en menant les négociations pour un partenariat de contenu conclu en mai 2024 entre OpenAI et Reddit.

« Nous avons décidé que le conseil d’administration approuverait les conditions finales », a déclaré Altman. « D’autres personnes étaient présentes dans la salle avec moi. Il s’agissait d’une récusation d’entreprise standard qui avait fait l’objet de discussions approfondies. » Molo a également interrogé Altman au sujet d’un accord informatique de 10 milliards de dollars conclu avec Cerebras, dans lequel Altman détient une participation d’une valeur de 3,2 millions de dollars.

Les procureurs généraux de l’Alabama, de l’Arkansas, de la Floride, de l’Idaho, de l’Iowa, de la Louisiane, du Montana, du Nebraska, de l’Oklahoma et de la Virginie-Occidentale, tous républicains, ont déclaré à la SEC: « Le comportement d’Altman à ce jour soulève de sérieuses questions juridiques et nécessite un examen minutieux. » La SEC a refusé de commenter.